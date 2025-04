Repara tu Deuda Abogados cancela 74.701 € en Teruel (Aragón) con la Ley de Segunda Oportunidad

El deudor tuvo que cesar en la actividad empresarial para la que había pedido financiación y también sufrió un divorcio Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Teruel (Aragón). Gracias a la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el juez ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de un vecino de Teruel (Aragón) que había acumulado una deuda de 74.701 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “el motivo de la insolvencia fue la petición de financiación para emprender una actividad empresarial. Por desgracia, no pudo mantenerla y, tras el cierre, comenzaron a acumularse los pagos al no poder atenderlos. Posteriormente, el deudor se divorció, lo que provocó un aumento en sus gastos. Al unirse esto a la deuda acumulada, cayó en un bucle del que no logró salir”.

Como en su caso, muchas son las personas que emprenden con mucha ilusión, acudiendo a financiación bancaria. No obstante, un mal resultado económico provoca que después no consigan revertir la situación. Precisamente, para este tipo de autónomos es para los que ha nacido este mecanismo legal.

Quienes acuden a la Ley de Segunda Oportunidad comprueban en muy poco tiempo cuáles son los beneficios de quedar exonerados de sus deudas. Sin ir más lejos, salen de los listados de morosidad -como ASNEF- que tanto daño les hace. Además, dejan de sufrir los embargos de sus nóminas y no reciben las llamadas de los bancos y entidades financieras que tanto les perjudica. Por último, si lo quieren, pueden solicitar nueva financiación y registrar bienes a su nombre.

Hay que señalar que la exoneración de deudas mediante esta herramienta no supone sólo un beneficio en el terreno económico. También es un alivio emocional para los beneficiarios, quienes así lo expresan en conversaciones con los profesionales del despacho.

Es una realidad que, conforme pasa el tiempo, cada vez hay más personas que conocen esta herramienta para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente. Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde su fundación en septiembre del 2015 (mismo año de la puesta en marcha de esta legislación) a innumerables personas que se encontraban en situaciones desesperadas y no sabían dónde solicitar ayuda.

El despacho de abogados ha logrado superar la cifra de 320 millones de euros exonerados a personas que responden a perfiles muy diversos y que proceden de las diferentes comunidades autónomas. La previsión es que esta cantidad continúe incrementándose ya que hay muchos expedientes que se están tramitando actualmente y a que muchos exonerados explican a allegados y familiares las bondades de acogerse a este mecanismo.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos reactivarse financieramente. Para que ello sea posible, es necesario que el concursado cumpla una serie de requisitos. En general, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe de buena fe.

Repara tu Deuda abogados dispone de una app para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que permite consultas personalizadas del proceso, compartir experiencias con otros clientes y mantener reuniones con los abogados a través de videollamadas.

El despacho también puede analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.