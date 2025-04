Gran Plaza 2 y Plaza Norte 2 se alían con The Second Life para impulsar la economía circular

Los centros comerciales madrileños Gran Plaza 2 y Plaza Norte 2 se han aliado con la plataforma online francesa The Second Life, con el objetivo de promover la economía circular y fomentar una segunda vida en las prendas adquiridas, a cambio de una tarjeta con saldo canjeable en una amplia selección de establecimientos adheridos a la campaña, dentro de los propios centros comerciales.



El acuerdo busca ofrecer una alternativa fácil y monetaria al destino habitual de las prendas y complementos olvidados: almacenarlas en trasteros o venderlas en plataformas que requieren tiempo y dedicación. Con esta colaboración, los usuarios no solo contribuyen al cuidado del planeta permitiendo una segunda vida a ropa de otras temporadas, sino que obtienen una recompensa inmediata, fomentando un ciclo de consumo más consciente y responsable.

“Se trata de un nuevo servicio que consistirá en que aquellos clientes que se interesen por la iniciativa, sean capaces de enviar la ropa y complementos que ya no utilicen y se encuentre en buen estado, a través de una plataforma que habilitaremos en nuestra web. Con este gesto, obtendrán una tarjeta del centro comercial por el valor que tengan sus prendas según las condiciones estipuladas por la empresa gestora de esta recogida, The Second Life” explican desde la directiva.

Además, esta acción refuerza el compromiso de ambos centros comerciales con la sostenibilidad, la innovación y la generación de valor compartido, alineándose con las nuevas demandas sociales y medioambientales del sector.

¿Cómo funciona este sistema?

El cliente entrará en la web de los centros comerciales, al apartado denominado “The Second Life". Allí podrá registrar sus datos y las prendas para conocer, con los datos que se irán solicitando, su valoración. Una vez aceptado, el sistema emitirá una etiqueta de envío para poder hacer llegar la ropa y, como contraprestación, recibirá una tarjeta regalo que podrá recoger en el punto de información del centro comercial para empezar sus compras.

Esta tarjeta regalo estará adherida al circuito MasterCard®, utilizable exclusivamente en todas las tiendas asociadas al acuerdo.

La plataforma, que ya está activa, supone una continuación de la apuesta de dos de los centros insignia del grupo "La Sociedad General Inmobiliaria de España" con su política de sostenibilidad y cuidado del medioambiente.

------------------------------------------ CC Gran Plaza 2, M-50 salidas 79 y 83, Majadahonda. Líneas de autobús directas: 652 y 620.

Más información: https://www.centrocomercialgranplaza2.com/

CC Plaza Norte 2, Avenida del Juncal, 15 – 17, San Sebastián de los Reyes. Línea de autobús 156 desde Plaza Castilla.

Más información: https://www.plazanorte2.com/