Esto es lo que impide quemar grasa (y no es lo que se cree)

Con la llegada del buen tiempo, surge un propósito común en muchas personas. Lo llaman “operación bikini” y se traduce en perder peso, reducir grasa corporal y mejorar la salud.

Sin embargo, muchos de los caminos elegidos para lograrlo fallan por una razón que rara vez se menciona: la inflamación.

La mayoría de los enfoques en materia de perder grasa, cometen el mismo error: y es que, en lugar de comprender el cuerpo como un sistema complejo y dinámico, la mayoría de los enfoques actuales siguen anclados en el viejo paradigma de “comer menos y moverse más”.

Sin embargo, este enfoque resulta tan incompleto que, en muchos casos, no solo no funciona, sino que puede empeorar la situación.

¿Por qué las dietas hipocalóricas fallan tan a menudo? David Vargas, fundador y CEO de Regenera, lo explica así:

“El exceso de grasa corporal no es solo un depósito de energía; actúa también como un órgano endocrino e inmunológico. Por eso, cuando hablamos de perder peso, debemos ir más allá del conteo de calorías y poner el foco en la inflamación”.

Y es que un estado de inflamación crónica de bajo grado —es decir, una activación constante del sistema inmunológico— crea un entorno metabólico que dificulta enormemente la quema de grasa. Ya en su día, la revista Time llamó a la inflamación “el asesino secreto”, relacionándola con enfermedades como el infarto, el alzhéimer o el cáncer.

Pero su impacto va mucho más allá, afectando también a los procesos de pérdida de peso.

Un entorno moderno que juega en contra Todo esto resulta mucho más fácil de explicar si tenemos en cuenta cómo hemos evolucionado.

Resulta que, durante miles de años, los humanos evolucionamos en un contexto de escasez, movimiento diario y alimentos naturales. Hoy, ese entorno ha desaparecido. Lo hemos sustituido por uno dominado por el sedentarismo, el estrés crónico, la mala calidad del sueño y una alimentación basada en ultraprocesados, azúcares y grasas industriales.

Estos factores no solo sabotean nuestra salud: provocan un estado inflamatorio constante que desequilibra nuestras hormonas, altera nuestros ritmos biológicos y agota al sistema inmune.

“Vivimos en cuerpos diseñados para cazar, recolectar y moverse, pero nos enfrentamos a un mundo que nos sobrecarga con estímulos, nos priva de descanso y nos alimenta con productos que no nutren”, añade David Vargas, también profesor del curso de Regenera Quema grasa y desinflámate.

El nuevo enfoque: desinflamar para quemar grasa La respuesta, como vemos, para transformar el cuerpo de forma adecuada, quemar grasa y perder peso de una vez por todas, no está en contar calorías.

La verdadera transformación ocurre cuando entendemos al cuerpo como un todo y empezamos a cambiar el contexto que impide avanzar.

El curso Quema grasa y desinflámate incorpora esa visión con estrategias basadas en la ciencia y la PNI Clínica, alejándose de las soluciones simplistas y proponiendo un abordaje integral que abarca: alimentación antiinflamatoria, ayuno estratégico, movimiento consciente y herramientas para la mente.

El curso contiene herramientas útiles para que los alumnos puedan llevar a cabo las estrategias propuestas de forma práctica, como: menús semanales, pack de recetas, listas de la compra, una guía para la regulación de los ritmos circadianos y una guía de suplementación.

Con todas estas herramientas y más de 5 horas de contenido dividido en 29 vídeos, este curso proporciona la hoja de ruta que muchas personas necesitan para conseguir, por fin, los resultados que llevan años persiguiendo sin éxito.

