Lo que hoy necesitan los directores comerciales; seguimiento, datos y herramientas pensadas para vender

Gestionar un equipo comercial en la actualidad implica mucho más que controlar visitas o analizar resultados mensuales. El rol del director comercial requiere tener visibilidad en tiempo real de lo que sucede en el terreno, disponer de datos relevantes para tomar decisiones y contar con herramientas que permitan estructurar y mejorar el rendimiento general del equipo.

Aunque muchas empresas utilizan ERP o CRM tradicionales, estos sistemas no siempre están adaptados a las necesidades de los equipos comerciales que trabajan fuera de la oficina. La movilidad, la agilidad y la simplicidad son elementos esenciales para garantizar la productividad en el día a día comercial. Sin una solución específica, los procesos suelen alargarse, generando ineficiencias y menor trazabilidad.

Vinco Team surge como respuesta a estas carencias, ofreciendo una plataforma desarrollada especialmente para equipos comerciales en movimiento. Esta solución permite gestionar pedidos, cobros, visitas y tareas desde una app que funciona incluso sin conexión a internet. Al mismo tiempo, el equipo directivo puede organizar rutas, asignar objetivos personalizados y seguir la actividad comercial desde un entorno centralizado.

Un ejemplo de transformación es el caso de Can Kiku, una empresa familiar del sector cárnico fundada en 1982. Tras años de expansión, la compañía experimentaba dificultades para escalar su operativa comercial. Los pedidos se recogían de forma manual, generando retrasos, errores y un elevado consumo de recursos internos.

Con la incorporación de Vinco Team, los comerciales comenzaron a trabajar con tablets desde las que pueden consultar historiales de clientes, repetir pedidos anteriores, acceder al catálogo y registrar toda su actividad en tiempo real. El seguimiento desde dirección se ha vuelto más ágil y efectivo, profesionalizando la gestión del equipo.

La digitalización de su operativa ha permitido a Can Kiku reducir costes, ganar eficiencia y mejorar su facturación. Este caso refleja cómo una herramienta diseñada específicamente para equipos comerciales puede generar una evolución significativa en la estructura y competitividad de una empresa.