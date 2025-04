Beauty Superglow Collagen; el nuevo nutricosmético de Alma Secret que revoluciona el cuidado de la piel

El avance en dermocosmética ha evidenciado que una piel sana y joven no depende únicamente de tratamientos tópicos, sino de un enfoque integral que combine los productos skin care con la suplementación interna (in&out). Bajo esta premisa, y tras más de tres años de investigación y desarrollo, Alma Secret presenta Beauty Superglow Collagen, un innovador complemento nutricional que fusiona biotecnología y nutricosmética para potenciar la salud cutánea.

Cuando Rocío Lajarín, CEO de la marca y Doctora cum laude en Farmacia, empezó a diseñar la fórmula, su objetivo era crear el colágeno más potente del mercado. Tras muchos meses de investigación junto a su equipo de I+D+i, en los que analizaron más de 30 colágenos de distintas fuentes y seleccionaron los mejores activos complementarios, desarrollaron un producto natural innovador, diferente a lo que existe actualmente en el mercado y altamente efectivo para mejorar la piel desde el interior.

Un enfoque científico para preservar la juventud de la piel El colágeno, proteína estructural esencial para la piel, el cabello y las uñas, comienza a reducirse de forma progresiva a partir de los 30 años. A los 40, su síntesis puede disminuir hasta un 25%, y este déficit se intensifica con la llegada de la menopausia. Como consecuencia, la piel pierde firmeza y elasticidad, se deshidrata y aparecen signos visibles de envejecimiento, como arrugas y flacidez.

Beauty Superglow Collagen ha sido diseñado por un equipo multidisciplinar con el objetivo de frenar estos efectos y potenciar la regeneración cutánea. Su fórmula combina péptidos de colágeno bioactivos de bajo peso molecular, cuya alta absorción ha sido respaldada por estudios clínicos que evidencian mejoras significativas en la elasticidad y firmeza de la piel, así como una reducción visible de arrugas tras seis semanas de suplementación.

Seis beneficios en un solo complemento La eficacia de Beauty Superglow Collagen reside en su exclusivo complejo multidimensional, que combina seis potentes ingredientes en una sola fórmula para una acción integral:

Péptidos de Colágeno Bioactivo (2.000 dalton), de alta biodisponibilidad y calidad premium, para fortalecer la estructura cutánea.

Ácido Hialurónico (150 mg), clave en la retención de humedad y la hidratación profunda de la piel.

Fito-ceramidas (15 mg) enriquecidas con DGDG (12 mg), que refuerzan la barrera cutánea, minimizan la pérdida de agua transepidérmica y mejoran la elasticidad y salud del cabello.

Superóxido Dismutasa (SOD) (140 UI), con una potente acción contra los radicales libres, mejorando la luminosidad, manchas y arrugas.

Vitamina C (80 mg), esencial para la síntesis de colágeno y el refuerzo del sistema inmunológico.

Luteína (11 mg), que no solo mejora el tono y la luminosidad cutánea, sino que también protege frente a la luz azul y el fotoenvejecimiento digital.

Superberry Antiox Complex, un exclusivo complejo antioxidante a base de extractos de granada, uva, fresas, frambuesas y arándanos, enriquecido con ácido rosmarínico para proteger la matriz extracelular y prevenir la degradación del colágeno.

Este complemento nutricional está compuesto al 100% por ingredientes de origen natural, libre de gluten, sin azúcares añadidos y sin alérgenos de pescado, garantizando una alta tolerancia. Se presenta en dos sabores, Neutro y Mango & Maracuyá, y su fácil disolución en líquidos fríos o calientes permite una incorporación sencilla en la rutina diaria.

Resultados clínicamente comprobados: eficacia visible en semanas Beauty Superglow Collagen de Alma Secret cuenta con el respaldo de diversos estudios clínicos que demuestran su eficacia en la regeneración celular y reestructuración cutánea. Tras seis semanas de uso, se ha observado:

Aumento significativo en la hidratación de la piel.

Atenuación visible de arrugas finas y líneas de expresión.

Con un uso continuado durante 12 semanas, los beneficios se amplifican:

Reducción de flacidez y celulitis.

Mejora en el grosor y vitalidad del cabello, reduciendo su caída.

Fortalecimiento de las uñas, haciéndolas más resistentes y menos propensas a la rotura.