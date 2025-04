El Club Patinaje Artístico impulsa el patinaje como forma de desarrollo artístico y social

En el corazón de la zona noroeste de Madrid, el patinaje artístico sobre ruedas se consolida como una propuesta que combina disciplina, arte y conexión social. El Club Patinaje Artístico, con sede en Majadahonda, Las Rozas y Boadilla ( zona del Olivar) no solo enseña a deslizarse con gracia, sino que deja una huella imborrable entre deportistas de todas las edades.

Este espacio abierto al público invita a descubrir el equilibrio entre técnica, música y expresión personal, ofreciendo clases de patinaje para niños, jóvenes y adultos. Más que una actividad física, el patinaje se convierte aquí en una experiencia colectiva, donde se fomentan valores como la confianza, la superación individual y el trabajo en equipo.

Un deporte sin edad que inspira comunidad A lo largo del curso, pequeños y mayores se ponen los patines, demostrando que el patinaje no tiene edad ni límites. “Nos encanta ver cómo los que prueban las clases descubren una nueva pasión y superan sus propios miedos”, destaca Alejandra, una de las entrenadoras del club. La propuesta busca acercar el patinaje a nuevos deportistas, ofreciendo un espacio inclusivo donde la evolución personal va de la mano con la diversión.

Además, el club ha logrado transformar eventos locales en llamativos espectáculos sobre ruedas. Ejemplo de ello fue el reciente festival de iniciación, que reunió a cerca de 500 alumnos de la zona noroeste de Madrid, convirtiéndose en un referente de participación e ilusión colectiva. “Queremos que el patinaje sea visto no solo como deporte de competición, sino como una forma de arte que puede disfrutarse en familia”, concluyen las organizadoras.

Una invitación a descubrir el patinaje Con una oferta abierta durante todo el año, el Club Patinaje Artístico continúa su labor de acercar este deporte a nuevos vecinos de las localidades cercanas, reforzando su compromiso con el desarrollo físico y emocional a través del movimiento. Las inscripciones para las clases de patinaje siguen disponibles, abriendo la puerta a una experiencia que va más allá del deporte: una forma de expresión, bienestar y comunidad.