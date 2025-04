Repara tu Deuda Abogados cancela 3.567.029 € en Tarragona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

29 nuevos casos de cancelación de deuda han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Tarragona (Catalunya) Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 3.567.029 euros de deuda en Tarragona (Catalunya). Un total de 29 nuevos casos han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Tarragona (Catalunya).

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Un vecino de Salou ha conseguido cancelar su deuda de 80.190 euros. Abrió una empresa (concretamente, un disco-bar) con un socio, en el año 2008. El negocio no funcionó y el socio desapareció, dejando al deudor con los préstamos pendientes de pago. Posteriormente, empezó a cobrar la prestación por desempleo, la cual era de un importe inferior al SMI.

2) Una mujer se ha visto exonerada de una cantidad de 298.016 euros. El motivo principal de endeudamiento viene provocado por ser avalista del préstamo que gravaba la vivienda de su cuñado. Una vez que la vivienda fue ejecutada, quedaban por abonar ciertas cantidades.

3) 77.834 euros es la cifra que debía un hombre antes de acogerse al mecanismo de liberación de deudas. Solicitó varios préstamos para el tratamiento de fertilidad de su expareja. Además, amuebló y preparó la vivienda para el niño. Inicialmente, podía hacer frente al pago de dichos préstamos con sus ingresos y con los de su expareja, pero cuando ella solicitó la baja él tuvo problemas para pagarlo todo. Tras el periodo de baja, su exmujer no encontró trabajo y con el aumento de gastos por el nacimiento de su hijo, dejó de abonar las cuotas de los préstamos ya solicitados. Posteriormente, coincidiendo con la pandemia del COVID-19, inició los trámites del divorcio.

4) Un hombre ha dicho adiós a la cantidad que debía, que en este caso ascendía a 117.681 euros. El deudor tuvo que mudarse a una nueva residencia y, a fin de poder acondicionarla, solicitó algunos préstamos para hacer frente a este desembolso. Además, su nuevo hogar se encontraba muy lejos de su lugar de trabajo y, para acortar el tiempo de desplazamiento, decidió solicitar un préstamo para la compra de un vehículo. Al cabo del tiempo, la hija del deudor comenzó a residir con él y él se vio obligado a sufragar todos los gastos de la menor tales como alimentación, ropa y calzado, universidad, entre otros, con el agravante de no recibir pensión por alimentos alguna por parte de la madre.

La Ley de Segunda Oportunidad fue creada en Estados Unidos hace algo más de 100 años. En España se aprobó en el año 2015. Desde entonces hasta hoy, ha servido para que muchos endeudados dejen atrás todos los pagos pendientes. Sin ir más lejos, Repara tu Deuda Abogados ha logrado superar la cifra de 320 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Para ser beneficiario de este mecanismo, se deben cumplir una serie de requisitos mínimos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe en todo momento de buena fe sin ocultar bienes ni ingresos.

Acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad implica una serie de ventajas. Entre las más destacadas hay que mencionar que se paralizan los embargos en las nóminas, se produce la salida de los listados de morosidad, como ASNEF, y se dejan de recibir las llamadas para los recobros por parte de los bancos y entidades financieras. En paralelo, si se desea, se pueden solicitar préstamos y registrar posibles futuros bienes.