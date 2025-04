¿Demora en secarse la ropa? Revisa estas formas de acelerar el proceso

Con la llegada del clima húmedo y las bajas temperaturas, secar la ropa se vuelve una tarea lenta y muchas veces frustrante. El uso de tecnologías como la lavadora secadora ha facilitado bastante el proceso, pero no todos tienen acceso a este tipo de electrodomésticos o prefieren buscar alternativas para complementar su funcionamiento. Por eso, conocer algunos trucos caseros o métodos simples puede ser de gran ayuda para quienes quieren evitar que la ropa pase días colgada.

Uno de los métodos más comunes para acelerar el proceso es usar una secadora de ropa, un artefacto eficiente y pensado precisamente para estas situaciones. Si bien algunas familias optan por tender la ropa dentro de casa en épocas frías, esto puede aumentar la humedad del ambiente, favorecer la aparición de hongos y alargar el tiempo de secado. La secadora, en cambio, permite tener las prendas listas en poco tiempo, sin exponerlas a estos riesgos.

En caso de no contar con una secadora, hay trucos que puedes aplicar justo después del lavado. Por ejemplo, programar un centrifugado adicional en tu lavadora —incluso si no tienes lavadora secadora— permite eliminar una mayor cantidad de agua antes del tendido. Esto no solo acorta el tiempo de secado, sino que también evita el mal olor que puede aparecer cuando la ropa tarda mucho en secarse.

Otra opción útil es tender la ropa cerca de una fuente de calor, como un calefactor o una estufa, cuidando siempre que no esté demasiado cerca para evitar daños en las fibras. También puedes utilizar un ventilador en movimiento para mejorar la circulación del aire y evitar que la ropa se quede húmeda por mucho tiempo. En espacios pequeños, abrir una ventana o crear una corriente de aire ayuda más de lo que se cree.

Además, colocar una toalla seca junto a las prendas mojadas dentro de la secadora de ropa puede acelerar el proceso. Esta absorberá parte de la humedad y reducirá el tiempo total de funcionamiento del aparato. Por supuesto, se debe retirar la toalla luego de unos minutos para que no se humedezca en exceso y retrase el secado general.

Cuando uses tendederos, trata de colgar la ropa bien extendida y sin superponer prendas. Dejar espacio entre una y otra mejora la circulación del aire y permite un secado más rápido y uniforme. En caso de prendas gruesas, como jeans o toallas, es mejor voltearlas a mitad del proceso para que no queden húmedas por dentro.

El tipo de tela también influye. Las fibras sintéticas, por ejemplo, suelen secar más rápido que el algodón. Por eso, separar la ropa por tipo de material y grosor al momento del lavado y el tendido puede ayudar a optimizar el tiempo y evitar malos resultados.



Acelerar el secado de la ropa no solo es una cuestión de comodidad, también impacta en la salud del hogar y en el cuidado de las prendas. Con algunos ajustes y estrategias simples, es posible mantener la ropa seca, limpia y lista para usar incluso en los días más fríos o lluviosos del año.