Repara tu Deuda Abogados cancela 333.944 € en Ourense (Galicia) con la Ley de Segunda Oportunidad

4 nuevos casos de cancelación de deuda han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Ourense (Galicia) Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 333.944 euros de deuda en Ourense (Galicia). Un total de 4 nuevos casos han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Ourense (Galicia).

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos cuatro hombres exonerados son las siguientes:

1) El primero ha cancelado 47.668 euros. Su estado de insolvencia se originó por préstamos dedicados a la realización de la actividad laboral y la solicitud de otros que le hicieron caer en un estado de sobreendeudamiento.

2) 85.809 euros es la cantidad cancelada por otro. Adquirió una vivienda por donación de su madre. Al ser muy antigua, se encontraba en muy mal estado. Al no poder adquirir una nueva, solicitó una hipoteca para iniciar la restauración y adecuarla para residir en ella. El dinero solicitado no fue suficiente, puesto que se encontraba en peor estado del que se creía inicialmente y ello le llevó a seguir solicitando más créditos para seguir con las reformas necesarias. Posteriormente, y a causa del empeoramiento en su estado de salud que desencadenó en una incapacidad absoluta, su situación económica empeoró. En la actualidad, con la pensión de incapacidad total que cobra, está muy limitado.

3) Su hija nació con ciertos problemas médicos que no eran plenamente cubiertos por la Seguridad Social y por ello necesitó solicitar los primeros créditos. Más tarde, su mujer también cayó enferma. Llegó un momento en el que su economía no consiguió hacer frente a las deudas contraídas para ayudarlas a ambas.

4) De una deuda de 123.346 euros se ha beneficiado otra persona. Tuvo que realizarse tratamientos odontológicos dado que tenía graves problemas de salud bucodentales. Posteriormente, por la pensión tan limitada, no llegaba a fin de mes y para poder pagar sus gastos más esenciales necesitó solicitar préstamos y créditos. Con el aumento del coste de vida, llegaron sus dificultades económicas. Solicitó más financiación para pagar los anteriores préstamos solicitados. Finalmente, intentó renegociar, pero sus intentos fueron en vano.

La Ley de Segunda Oportunidad es fundamental para que personas en estado de insolvencia puedan reactivarse en la economía, salgan de los listados de morosidad (como ASNEF) y dejen de sufrir embargos en sus nóminas y las llamadas de recobro de bancos y entidades financieras. Nació en Estados Unidos hace más de 100 años. A España llegó en el año 2015, ofreciendo una salida airosa a quienes no pueden vivir ahogados por sus deudas.

Entre los requisitos exigidos para acogerse a este mecanismo, hay que mencionar los siguientes: el concursado no puede haber sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, tiene que encontrarse en un estado actual o inminente de insolvencia y ha de actuar en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos, aportando toda la documentación requerida por parte del juzgado.

