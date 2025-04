Presento mi libro número veintitrés (23) en PDF y a través de la red social de YouTube, es una Novela Corta: “SALPICÓ LA SANGRE Y LA MARIPOSA VOLÓ”. Al pie de esta presentación va el enlace para que puedan disfrutar de la dimensionalidad de esta letrística y en video.

Salpicó la sangre y la mariposa voló, procura entregarle al lector hasta donde fue posible una postura, fórmula que subyace mediante un hilo conductor tratando de incorporar valores sacramentales del pudor ante lo inescrupuloso, mediocre de muchos en esta vida. Es una novela Corta y es mi libro u obra literaria número veintitrés (23). Se las presento en PDF y en Video desde la red social de YouTube, ahí van los enlaces, para que todos puedan saborearla a su mejor gusto.

En sus páginas proporciono una narrativa combinada de la vida real, con ciertos adornos y matices literarios. Aparece en el trajín un ramillete de sufrimiento, sonrisas a la vida.

Es una noticia de versiones vividas y el recorrido de diversos tiempos, y ustedes cómo lectores usando su imaginación, pensamiento y análisis para hurgar desde sus mentes ese sabor social y antisocial ante el altar de la vida. Es un micro mundo poblado en este o estos teatros de la vida, en dónde todo se mezcla y se disuade.

Es un mojón sosteniendo un hito y un inmenso premio ante la derrota que nunca fue tal derrota o fracaso. Fue la misma realidad inducida en la humanidad de una chavala de 15 años de edad, el aprovechamiento de su humanidad, su rostro bello, su cuerpo fino, distinguido y su operatividad combinada con su rebeldía, la transformaron en meretriz, es decir, fue objeto de trata de blanca.

La trama, conlleva una interpretación de las esencialidades en esa (s) historias valiéndose fundamentalmente de medios sociológicos hasta el punto que estos alcancen y conlleven Los inescrupulosos, de todo eso se aprovecharon usando un vil engaño, que al final del camino, ellos se degradaron y mariposa voladora no, fue feliz, que esa vida le dejó cicatrices en carne viva. No modo, ese fue parte de su destino oscuro, y el otro destino le generó prebendas de la vida, le heredó este impase su mejor herencia, su preparación como mujer y como persona útil a la sociedad siendo una excelente profesional de la educación, versada en asunto bíblicos, culturales y sobre todo muy comprensiva con sus congéneres.

Ahora bien, dirigir la mirada hacia el libro es hacerlo a una realidad, que en el mundo pueden haber similares o iguales. Empero, su rostro es único, lo protervo prevaleció.

La verdad de las cosas es que, apareció SALPICÓ LA SANGRE Y LA MARIPOSA VOLÓ, en cuyas páginas desfila una evidente reflexión para todos los tiempos. No esconde el rostro, una mirada que flota en la veracidad como cada quien lo conciba ante la soberanía maledicente de los hechos. Ustedes con su lectura y escucha del video, tienen el fiel derecho de introducirse en su propio surco analítico o como deseen nombrar. Gracias por su atención. -------------------------

