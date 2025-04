El I Salón Virtual de la Franquicia de L’Express llega a España para reunir a más de 40 marcas en Madrid

Organizado por L’Express Franchise, la jornada se celebra este jueves 24 de abril por primera vez en España, con un formato presencial y en streaming. En Madrid serán 10 horas de emisión en directo para descubrir 40 de las marcas más potentes del sistema de franquicias español, gracias a la participación de los directivos de cada enseña representada. Con 53 marcas, Francia ocupa el primer puesto como exportador de franquicias a España, con un 17,3% de cuota de oferta L’Express Franchise lanza su primer salón en línea dedicado a la franquicia en España, tras un exitoso debut en Francia en 2022. Durante este evento en streaming, 40 franquiciadores de diversos sectores pasarán por el micrófono de L’Express Franchise para presentar sus marcas.

Cada uno dispondrá de 10 minutos de presentación, lo que les permitirá llegar a miles de internautas, a diferencia de un salón físico, donde el franquiciador debe repetir su discurso con cada visitante al stand. Los internautas podrán hacer preguntas en directo, a través de un chat, tras la moderación del equipo de L’Express tras bambalinas. La intervención de cada ponente se editará además en vídeo y podrá utilizarse en sus páginas web y redes sociales.

Por el plató de televisión en streaming pasarán franquiciadores de una multitud de sectores, como compañías del sector de la restauración, mobiliario, deportes, bienestar, tiendas especializadas o belleza, entre otros. Entre las marcas presentes se encuentran firmas de hostelería como Tasty Poke Bar, Eat Salad o Ramen Kagura; inmobiliarias (Donpiso); gimnasios (Centros WELL), pastelerías y heladerías (Bibì e Bibò); empresas de construcción (Melom) y fabricación de cocinas (Ixina); floristerías (teleROSA) o empresas de limpieza intensiva (Renue).

Otras de las marcas que desfilarán en el escenario son L’Orange Bleue, Iron Bodyfit, The CBD Side, d-uñas, Ahorralia, Mejoradora, Emma Colchones, Devuelving, Ideas Peregrinas, Liopastel, Begin, Iro Sushi, Malvon o La Croissanterie. Todas las empresas que acudirán al evento a explicar sus conceptos y responder a las preguntas de los espectadores a través del chat de L’Express tienen en común que franquician sus negocios.

Entre los invitados estará presente además la Asociación de la Franquicia Española, representada por sudirector ejecutivo, Eduardo Abadía. Además de otros expertos del sistema de franquicias como Laura Torrubiano, abogada experta en franquicias o Sergio Zambrini, experto en financiación, dentro de este sistema, del banco Sabadell.

El evento está dirigido a personas que buscan invertir en una franquicia y necesitan información para tomar sus decisiones, interesados en nuevos modelos de negocio y oportunidades rentables, perfiles que desean emprender con el respaldo de una marca ya establecida, dueños de negocios que desean expandirse mediante un modelo de franquicia, profesionales independientes que buscan diversificar sus ingresos con una franquicia, autónomos interesados en oportunidades en sectores clave como restauración, bienestar o servicios personales, inversores que desean conocer las tendencias y oportunidades de crecimiento en el sistema de franquicia, profesionales encargados de la expansión de franquicias que desean atraer nuevos candidatos y/o empresas que buscan franquiciados para desarrollar su marca en nuevas regiones.

El encuentro online podrá seguirse en directo a través de este enlace.

Mercado de franquicias en España

El informe ‘La Franquicia en España 2024’, elaborado por la Asociación Española de la Franquicia (AEF), revela que el mercado español cuenta con un total de 240 franquicias extranjeras procedentes de 25 países diferentes, donde prima el mercado galo.

Eduardo Abadía, director ejecutivo de AEF, afirma que "Francia ha desbancado a Estados Unidos". Con 53 marcas en el mercado español, "Francia ocupa el primer puesto como exportador de franquiciado con un 17,3% de cuota de oferta", seguido por Estados Unidos con 48 franquicias, Italia con 42, Reino Unido con 17 y Portugal con 15 enseñas

A lo largo de la historia, las relaciones comerciales entre España y Francia han sido estrechas. En la actualidad, "Francia es un proveedor y cliente privilegiado, que multiplica cada año su volumen de negocio en el país", asegura Abadía.

Sobre L’Express Franchise

L’Express Franchise es un actor clave en el universo de las franquicias en Europa. Mucho más que un simple directorio, es una plataforma que conecta a franquiciadores con futuros franquiciados, con una auténtica dimensión mediática. También apoya el desarrollo de las franquicias potenciando su marca, su ADN y su imagen mediante entrevistas en vídeo, sesiones fotográficas y una ficha descriptiva dedicada.

L’Express Franchise es también un medio especializado, donde encontrar toda clase de contenidos (artículos, entrevistas, podcasts, vídeos, reportajes, etc.) sobre franquicias y emprendimiento en general, tanto en francés como en español gracias a sus equipos de profesionales locales.