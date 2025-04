¿Complejos con tu rostro? Estos cortes 'bob' pueden solucionarlo

El corte bob es todo un clásico atemporal con tantas versiones que es casi imposible decidirse por uno: blunt, layered, largo (lob), capeado, recto, invertido… Por toda esa variedad existente, muchas veces nos asaltan dudas que no sabemos resolver, sobre todo cuando arrastramos algún complejo como una nariz prominente, unas orejas de soplillo o una frente muy ancha.





No es que un corte bob de los muchos estilos que existen pueda solucionar nuestro complejo, pero tal vez sí dismularlo, o al revés, potenciar aquello que más nos gusta de nuestro rostro. Si quieres resaltar tu mirada o tus pómulos, nada como un corte bob muy marcado y definido a la altura de la mandíbula: “O si tienes una nariz grande y prominente que no quieres que destaque demasiado, un long bob texturizado siempre con raya al lado, dándole volumencon algunas ondas, lo que ayudará a esconder también otras facciones incómodas como la frente ancha” – nos aconseja David Lesur, director de formación en los salones David Künzle.

Este tipo de long bob capeado y con ondas es perfecto también para tapar unas orejas grandes o que sobresalen, por tanto no sólo hace la cara más ancha y la nariz pasa a destacar menos, es que la frente, si lo acompañamos de un buen flequillo abierto o no, y las orejas, también se verían beneficiadas. Si nos damos cuenta, es el volumen y las diferentes capas las que “solucionan” la gran mayoría de estos problemas, también si tenemos un mentón retraído o muy para afuera. El flequillo en cambio, es más resolutivo en un bob si hablamos de disimular frentes estrechas o grandes y también unos ojos demasiado grandes o saltones. Para un exceso de papada: “El corte lob es el mejor ya que enmarca todo el rostro, algo más largo que el clásico bob y siempre a la altura de la clavícula o más aún, también estiliza el cuello”.



Si es un tema de edad, de querer vernos más jóvenes: “Mejor unbob con la raya al lado y con volumen, tanto liso como con unas suaves ondas para dar un toque más desenfadado, es tal vez el que más rejuvenece”.



No todo son complejos, Lesur destaca que los cortes bob favorecen sobre todo a las mujeres con un cuello bonito y estilizado: “Estamos viendo mucho el bluntbob, que queda bien en todo tipo de rostros y cabellos, desde finos a gruesos, lisos o rizados. Es elegante, versátil y muy cómodo. También recomiendo el beveledbob, con base cuadrada que va de corto a largo, es decir biselado, y cuya parte más corta va desde donde empieza la nuca, alargándose ligeramente a medida que llega hacia la parte delantera. Y el layeredbob, una especie de beveled pero con capas y más desestructurado. Favorece mucho las caras finas y ovaladas aunque no lo aconsejo en rostrosredondos o de cuello ancho”.