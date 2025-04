¿Es siempre nulo el despido durante una baja médica?

La duda sobre si un despido durante una baja médica es automáticamente nulo continúa siendo una de las consultas más frecuentes en el ámbito jurídico-laboral. Aunque existe una amplia protección legal, no todos los ceses en estas circunstancias implican la nulidad del despido.

El despacho Català Reinón Abogados, con más de 30 años de trayectoria en derecho laboral, recuerda la importancia de analizar cada caso en detalle. Hay despachos de abogados en Barcelona y también abogados en Madrid que abordan estas situaciones aplicando criterios legales objetivos y actualizados.

Criterios legales para valorar la nulidad del despido Estar de baja médica no impide ser despedido, pero el motivo del cese debe ser totalmente ajeno a esa situación de incapacidad. Si la empresa basa su decisión en la baja como causa principal, el despido puede ser considerado nulo por los tribunales por vulneración de derechos fundamentales, como la salud, la igualdad o la no discriminación.

La ley permite despedir a un trabajador en baja si existen causas objetivas debidamente justificadas (como reestructuración interna o problemas económicos) o si concurren faltas graves anteriores a la incapacidad. No obstante, la carga de la prueba recae en el empleador, que debe acreditar la existencia de una causa legal distinta a la situación médica.

En caso contrario, el despido será declarado nulo, obligando a la readmisión del trabajador y al abono de los salarios no percibidos. Català Reinón Abogados, como despacho multidisciplinar, trata de forma habitual este tipo de procedimientos vinculados al derecho laboral.

Procedimiento de impugnación y asesoramiento profesional El trabajador tiene 20 días hábiles desde la notificación del despido para iniciar los trámites legales. El procedimiento comienza con una papeleta de conciliación y, si no se alcanza un acuerdo, continúa ante el juzgado de lo social. Si se declara la nulidad, la empresa deberá reincorporar al trabajador en su puesto y abonarle los atrasos salariales.

En este tipo de situaciones, es clave contar con asesoramiento especializado. Hay despachos de abogados en Barcelona y abogados en Madrid que abordan habitualmente estos procesos. Entre ellos, Català Reinón Abogados, con presencia también en Sabadell, dispone de profesionales especializados en derecho laboral, asistencia en conciliaciones, redacción de demandas y actuaciones ante juzgados de lo social, ofreciendo una asistencia técnica ajustada a la normativa vigente y a la realidad procesal actual.

El conocimiento jurídico actualizado y la orientación profesional resultan esenciales para garantizar la protección de los derechos laborales ante un despido estando de baja médica.