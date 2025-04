La importancia de registrar la cuenta individual de retiro en alguna AFORE de libre elección

El sistema mexicano de pensiones contempla la existencia de cuentas individuales gestionadas por administradoras privadas conocidas como AFORE. Registrar esta cuenta en una administradora de libre elección, mientras se reside en México, es un derecho fundamental que facilita trámites y el acceso posterior a los recursos acumulados.

Una vez fuera del país, el procedimiento ya no puede realizarse. Rescata tu AFORE presta un servicio profesional orientado a recuperar AFORE, ayudando a quienes dejaron México sin haber completado este trámite a reclamar los fondos generados a lo largo de su vida laboral.

Registro anticipado: clave para acceder a los derechos del ahorro Elegir una AFORE en vida laboral activa dentro de México asegura el acceso a todos los servicios ofrecidos por estas entidades: envío de estados de cuenta, trámites de pensión o retiro de fondos, e incluso gestiones para créditos de vivienda. En caso de no registrarse, la cuenta es asignada automáticamente por la CONSAR a una AFORE en función de su rendimiento, dificultando su identificación posterior.

El proceso de registro puede iniciarse contactando directamente a la AFORE elegida o mediante una pre-solicitud en el portal oficial. Una vez iniciado el trámite, la administradora recopila un expediente digital con CURP, RFC, número de seguridad social, identificación, comprobante de domicilio, fotografía digital, firma biométrica y manuscrita. Si la solicitud es aceptada, se remite una constancia en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Una oportunidad que solo puede gestionarse desde territorio mexicano El registro en una AFORE debe llevarse a cabo estrictamente desde México. Este requisito territorial imposibilita realizar el alta desde el extranjero, dejando a numerosos extrabajadores sin acceso directo a su ahorro. En estos casos, recuperar AFORE se convierte en una gestión compleja que requiere de conocimiento técnico y legal especializado.

Rescata tu AFORE proporciona una solución completa: localiza cuentas inactivas, evalúa el importe acumulado e inicia el proceso legal y administrativo para obtener los fondos, incluidos los rendimientos generados. Su modelo de trabajo no exige anticipos y finaliza únicamente cuando el dinero se transfiere a una cuenta bancaria en el país de residencia del beneficiario.

Disponer de asesoramiento cualificado permite reactivar derechos adquiridos en México, ofreciendo a muchos extrabajadores una vía legítima y efectiva para acceder a sus fondos pensionarios.