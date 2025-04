Todos los looks de las influencers de Let’s Be Influenced en el último día del festival de Coachella 2025

Let’s Be Influenced, una de las principales agencias de representación de influencers en España, ha sido la encargada de de que varios influencers reconocidos en el panorama nacional arrasen en Coachella 2025, uno de los festivales internacionales más famosos celebrado en California. Celebridades del calibre como Kylie Jenner, Hailey Bieber o Eiza González son recurrentes asistentes a dicho evento. Gracias al apoyo y organización de la agencia, durante este último día, los creadores de contenido han vuelto a disfrutar de los conciertos sin olvidarse de sus looks más deleitables, sorprendentes y perfectos para inspirarnos en los próximos festivales de música en la temporada de primavera-verano 2025.

Let’s Be Influenced, que ha experimentado un notable crecimiento, ahora se ha consolidado como Lets Be Group, ha demostrado una vez más su gran presencia en los eventos internacionales. En los meses anteriores, ha estado presente en aquellos más especializados en la moda, como la reciente Fashion Week de Nueva York, París y Milán, o de carácter cinematográfico, como el Festival de Cannes. Ahora, nos despedimos del Coachella 2025 sumando un año más de asistencia repleto de diversión, conexión entre influencers y mucha, mucha y mucha moda a demostrar.

Entre los influencers, destacaron Tatiana Kaer, quien se decantó por un look boho chic compuesto por vestido de encaje de Bershka con doble cinturón de Zara y Bershka, joyas de Time Road y botas cowboy de efecto ante de MTNG; Sara Fructuoso se transformó en toda una inspiración de las máximas tendencias de primavera-verano 2025 con un total look de encajes y transparencias de Charo Ruiz, corpiño al estilo barroco de Corsetscafune y joyas de Time Road y OSB Vintage. Además, Astrid Millán ha seguido la estética de los últimos días (y muy propia de Coachella) con vestido en blanco mini con capa sutil de Jekyll N’Hyde y botas de flecos y sombrero cowboy de Bershka.

Sara Álvarez se pasó a la faceta más cañera y rompedira con un mono largo de estampado animal con escote en cascada y escote en la espalda de Sauvage Mamma junto con botines de Stradivarius y bolso de Diesel; Tania Deniz se convirtió en toda una novia moderna con body de encajes de Zara, falda de volantes de H&M y botas de caña alta de Alma en Pena. Noemi Hopper fue toda una cowboy girl con top de flecos de efecto cuero en negro de Revolve combinado con minifalda de animal print junto con botas moteras de Steve Madden y sombrero western al tono.

Paco Abreu siguió con su toque andaluz con un chaleco en negro junto con pantalones de cintura alta de rayas de Tomar Artesanía y sombrero de Carmen Vega. JC Nano dio una segunda vida a las prendas de Humana para convertirse en todo un icono de los 2000 junto con polo de estampado de rayas, vaqueros desgastados, complementos de Bershka y Time Road, chaqueta de efecto cuero y botas de Dr Martens.

La CEO y fundadora de Let’s Be Influenced, María Majón, también ha estado presente en el evento, mostrando el creciente éxito de la agencia en su camino hacia la consolidación internacional. Las fotos de estos momentos fueron capturadas por el fotógrafo Miguel Román.

Puedes descargarte las imágenes de las influencers en este enlace.