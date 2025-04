´Declaraciones de sangre´; La poesía como arma de sanación y testimonio.

CÍRCULO ROJO.- La escritora Angélica Beatriz Cordera Hidalgo presenta “Declaraciones de sangre”, una obra que trasciende la literatura para convertirse en un manifiesto de vida, memoria y resiliencia. Publicado por Editorial Círculo Rojo, este libro de poemas se erige como un viaje íntimo y valiente a través del dolor, la violencia de género, la búsqueda de la fe, y el poder restaurador de la palabra escrita.

Cordera Hidalgo comenzó a escribir en 2022 en Sevilla, donde la poesía emergió como canal de expresión en un proceso emocional que, según afirma, fue "un reflejo de mi ser". Aunque la obra empezó a gestarse a finales de ese año, no fue hasta mediados de 2023 cuando el proyecto tomó cuerpo desde un lugar profundamente conectado con su sanación personal.

"No callé por miedo, callé porque no sabía cómo hacerlo", afirma la autora en la entrevista que acompaña el lanzamiento de esta obra catártica.

“Declaraciones de sangre” es, ante todo, un testimonio descarnado. A través de sus versos, la autora aborda experiencias de abuso físico y psicológico, pero lo hace desde una mirada consciente, feminista y espiritual. El libro habla de pérdidas, cicatrices, memoria corporal y amor propio, dando voz no solo a su historia, sino a la de muchas mujeres que sufren en silencio.

En su poesía, Cordera Hidalgo entrelaza la crudeza de lo vivido con metáforas de luz y naturaleza. El dolor no es estético, es real, pero también lo es su fuerza para transformarlo en arte.

“Como un reflejo del sol en invierno”, define ella misma lo que encontrará el lector: una promesa de calidez en medio del frío.

La obra también hace eco de las múltiples luchas contemporáneas: el feminismo, la defensa de los derechos humanos, la denuncia de la violencia de género, la crisis en Gaza o el grito silenciado del colectivo LGBTQ+. La autora se posiciona como una voz solidaria y consciente de su tiempo, y en sus versos resuena el eco de una sensibilidad espiritual que no se desliga de su activismo social.

“Va dirigido al lector sin preámbulo alguno; va para la sociedad como un medio de sanación, una herramienta de poder curativo, dado que todos tenemos rotos”, asegura Cordera Hidalgo.

Angélica Beatriz Cordera Hidalgo nació en Cuba y reside en Sevilla desde los 24 años. Exbailarina, amante del mar y la espiritualidad, escribe desde la introspección y el compromiso. Con una narrativa poética intensa y honesta, ha logrado convertir su experiencia en un mensaje de esperanza.

SINOPSIS

Hay voces que susurran y otras que gritan. Hay palabras que acarician y otras que duelen. En este poemario, Ange no solo escribe versos: abre heridas, reconstruye corazones y se sumerge en la esencia misma de lo que nos hace humanos.

A través de cada poema, nos guía en un viaje íntimo y visceral donde la tristeza no es solo un eco del pasado, sino un espejo en el que nos reflejamos; el amor no es solo un sentimiento, sino una llama que puede consumir o iluminar; y el desamor es un puente roto entre lo que fuimos y lo que debemos ser. Aquí, alejarnos de lo que nos lastima no es un acto de cobardía, sino de valentía; sanar no es olvidar, sino aprender a vivir con las cicatrices.

Este no es un poemario más. Es una confesión hecha arte, una exploración de emociones que muchos callan, pero que todos sentimos. Es el libro que debes leer si alguna vez has amado con todo tu ser, si has sentido el peso de la nostalgia en el pecho o si has buscado respuestas en el silencio de la noche.

Cada página es un reflejo de lo más profundo del alma, escrito con una intensidad y una verdad que pocas plumas se atreven a plasmar. Ange no teme desnudarse ante el papel y, en su honestidad, encontramos un refugio.

Si alguna vez te has sentido roto, si has celebrado el amor o te has enfrentado a la despedida, este libro es para ti. No solo lo leerás: lo sentirás en cada latido.