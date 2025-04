Schaeffler presenta tecnologías innovadoras para la producción de hidrógeno verde

El electrolizador de hidrógeno de Schaeffler convierte la producción industrial en más sostenible. El portafolio ampliado en el ámbito del hidrógeno cubre toda la cadena de valor del mismo. Las placas bipolares con recubrimiento Enertect de Schaeffler aumentan aún más la potencia de las aplicaciones de hidrógeno Schaeffler, la Motion Technology Company, presentó tecnologías innovadoras para el futuro del hidrógeno en la Hannover Messe. La empresa adopta una visión integral de la cadena de valor del hidrógeno y, con sus décadas de experiencia en productos, ofrece soluciones no solo para la producción, sino también para el uso de este vector de energía sostenible. En la Hannover Messe, Schaeffler presentó electrolizadores con potencias de hasta 1 megavatio, así como stacks de pilas de combustible y placas bipolares equipadas con el innovador recubrimiento Enertect. Este recubrimiento, que ha sido galardonado varias veces, no contiene metales preciosos y destaca en las aplicaciones de hidrógeno gracias a su excepcional conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión.

"El objetivo de Schaeffler consiste en impulsar la transición energética y, por tanto, descarbonizar varios sectores industriales", ha dicho Florian Windisch, responsable de la Hydrogen Business Unit en Schaeffler. "Para conseguirlo, resulta esencial producir hidrógeno a escala industrial. En Schaeffler, nos centramos en toda la cadena de valor del hidrógeno, desde la producción por electrólisis hasta el uso del hidrógeno en pilas de combustible".

Electrolizadores para aplicaciones industriales

En la Hannover Messe, Schaeffler demostró cómo el uso de hidrógeno verde en la producción puede contribuir a la transición energética en el sector industrial. El producto estrella de la exposición es un electrolizador de 1 megavatio que puede producir unos 450 kilogramos de hidrógeno al día. El portafolio de productos de Schaeffler incluye stacks de electrólisis de membrana de intercambio de protones (PEM) con potencias escalables de 50 kW a 1 MW. También están disponibles electrolizadores más pequeños sin membranas, soluciones ideales para realizar proyectos de investigación y desarrollo.

Una ventaja clave del electrolizador de Schaeffler es su diseño robusto, que gracias a una gran superficie de célula activa permite una alta densidad de potencia. Estas características hacen que los electrolizadores PEM sean altamente versátiles y particularmente adecuados para aplicaciones exigentes en las que la eficiencia y la fiabilidad sean esenciales. Por ejemplo, pueden integrarse en sistemas de producción de hidrógeno a pequeña, mediana o gran escala industrial, desde aplicaciones comerciales descentralizadas hasta la producción de hidrógeno vinculada directamente con fuentes de energía renovables, pasando por sistemas de suministro y repostaje de hidrógeno.

Innovadores stacks de pilas de combustible y placas bipolares

Otro elemento de la cadena de valor del hidrógeno es su uso. Schaeffler presentó un innovador stack de pila de combustible que, a pesar de su escaso peso, inferior a 0,5 kg/kW, ofrece una densidad de potencia especialmente elevada para aplicaciones de e-movilidad. El stack de pila de combustible destaca por un avanzado sistema de recubrimiento de las placas bipolares, que puede adaptarse a los requisitos específicos del cliente. Asimismo, la empresa ha desarrollado la familia de recubrimientos Enertect, que se puede aplicar tanto en los electrolizadores como en los sistemas de pila de combustible. Enertect no contiene metales preciosos y ofrece una resistencia a la corrosión extremadamente elevada. El recubrimiento reduce la huella de CO2 de la placa bipolar en más de un 75 % y aumenta significativamente la eficiencia tanto de las pilas de combustible como de los electrolizadores. La totalidad del proceso de fabricación de las placas bipolares metálicas se lleva a cabo en las plantas de Schaeffler.

Schaeffler en la Hannover Messe

Las innovadoras tecnologías de hidrógeno de Schaeffler fueron presentadas en la Hannover Messe del 31 de marzo al 4 de abril de 2025 en el pabellón 5, stand D18. Además, Schaeffler contó con un stand dedicado al hidrógeno en el pabellón 13, stand E41/1. Como parte del programa de Schaeffler, se llevó a cabo una presentación con el título "La producción de placas bipolares metálicas: desafíos y estrategias de atenuación" el día 2 de abril de 2025 a las 13.45 horas. Este evento formó parte del programa "Hidrógeno y pilas de combustible en Europa", que se presentó en el pabellón 13, stand A30.

Obtener más información sobre la participación de Schaeffler en la feria Hannover Messe 2025: Schaeffler en la Hannover Messe 2025 " Grupo Schaeffler