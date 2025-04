Northgate recuerda la importancia de revisar el coche antes de viajar

Northgate Renting Flexible refuerza su compromiso con la seguridad vial con unas recomendaciones a los conductores sobre cómo hay que preparar el vehículo antes de viajar y cómo mantener una conducción segura durante el trayecto Con motivo de la operación salida de Semana Santa, se prevén millones de desplazamientos por carretera en todo el país. Desde Northgate Renting Flexible, compañía líder de renting flexible de vehículos, han identificado una serie de recomendaciones sobre cómo preparar el vehículo adecuadamente y mantener una conducción responsable para garantizar un viaje seguro para todos.

Antes de salir, hay que preparar el coche:

Comprobar los niveles de aceite, frenos, refrigerante y limpiaparabrisas .

. Revisar el estado y la presión de los neumáticos, incluyendo la rueda de repuesto .

. Asegurar que todas las luces funcionan correctamente .

. No olvidar el chaleco reflectante, los triángulos y el kit de emergencia . Desde Northgate recuerdan que los tradicionales triángulos ya no son obligatorios en autovías y autopistas y que en su lugar las luces de emergencia V-16 que serán obligatorias a partir del 1 de enero del 2026 para este tipo de vías.

. Desde recuerdan que los tradicionales triángulos ya no son obligatorios en autovías y autopistas y que en su lugar las luces de emergencia V-16 que serán obligatorias a partir del 1 de enero del 2026 para este tipo de vías. Documentación obligatoria. Llevar el permiso de circulación, la ITV en regla y el seguro vigente. Durante el trayecto: conducción segura y responsable.

Usar siempre el cinturón de seguridad , tanto el conductor como todos los ocupantes.

, tanto el conductor como todos los ocupantes. Respetar la distancia de seguridad con el vehículo delantero , especialmente en atascos o con lluvia.

, especialmente en atascos o con lluvia. No superar los límites de velocidad y adaptar la conducción a las condiciones de la vía.

adaptar la conducción a las condiciones de la vía. Evitar distracciones ; no manipular el móvil ni el GPS mientras se conduce.

; no manipular el móvil ni el GPS mientras se conduce. Descansar cada dos horas o cada 200 km, y evitar conducir si se está cansado o si se ha comido en exceso.

y evitar conducir si se está cansado o si se ha comido en exceso. Si el viaje es con niños, utilizar sistemas de retención homologados según su edad y talla. En este contexto, contar con un vehículo en óptimas condiciones es fundamental, y el renting flexible de Northgate se presenta como una solución práctica para ello. La contratación de esta modalidad, disponible también para particulares, permite acceder a un vehículo sin entrada, contratarlo desde un mes sin compromiso de plazo ni penalización, y con todos los servicios incluidos en la cuota. Los vehículos de renting flexible de Northgate incluyen mantenimiento, revisiones periódicas, asistencia 24/7 o vehículo de sustitución en caso de necesitarlo. Con todo ello, se asegura el buen estado de los vehículos y, por tanto, se incrementa la seguridad vial en todos los desplazamientos. El renting flexible de Northgate es la modalidad que se adapta a las necesidades de cada usuario, ofreciendo una forma cómoda de disfrutar de un vehículo sin ataduras.

En caso de que se disponga de un vehículo en propiedad, hay que comprobar que se encuentra en perfecto estado siguiendo las pautas indicadas. Para ello, se puede llevar el coche a cualquiera de los centros de Northgate Talleres, distribuidos en todas las delegaciones que la empresa tiene por España, donde dan servicio de mecánica y carrocería a cualquier vehículo, sea o no de su flota de renting.

Con esta propuesta de movilidad integral, Northgate Renting Flexible contribuye a aumentar la seguridad vial en nuestras carreteras, gracias a los 45 años de experiencia en gestión y mantenimiento de flotas de vehículos.