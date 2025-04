Repara tu Deuda Abogados cancela 1.302.604 € en Granada (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

15 nuevos casos de cancelación de deuda han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Granada (Andalucía) Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 1.302.604 euros de deuda en Granada (Andalucía). Un total de 15 nuevos casos han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en Granada (Andalucía).

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Una mujer, vecina de Guadix, ha quedado exonerada de una deuda de 120.069 euros. Su insolvencia se originó cuando compró con su expareja su actual domicilio, del que eran cotitulares. En este punto, tras la separación, su expareja incumplió el pacto por el cual se hacía responsable del pago de dicho préstamo hipotecario. La deudora se encontró en una situación difícil al no poder asumir los pagos con sus ingresos.

2) De Atarfe es la mujer que ha quedado liberada de una deuda de 26.368 euros. Su estado de endeudamiento se originó a raíz de su divorcio. No recibió la pensión alimenticia que había sido dictada por el juez. Para poder hacer frente a los gastos, tuvo que solicitar préstamos rápidos. Más tarde, se vio obligada a recurrir a nueva financiación para cubrir unos gastos médicos de su hija. Más adelante, se encontró en una situación de desempleo.

3) Un hombre dice adiós a una deuda de 29.481 euros. Se originó al comprar un terreno y una casa. Perdió el terreno y la casa, ya que en aquel momento se encontraba en una situación personal y emocional muy delicada.

4) 146.342 euros es la cantidad de la que se ha liberado una concursada que solicitó el primer préstamo tras la apertura de una franquicia de supermercados. Cada vez le era más complicado hacer frente a dichos pagos, por lo que al final se vio en la situación de tener que cerrar la franquicia.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece tanto a particulares como a autónomos la posibilidad de quedar exonerados de todas sus deudas. Para que esto sea posible es necesario que el concursado no haya sido condenado por delitos de carácter socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe en todo momento de buena fe, aportando la documentación requerida para demostrar que no puede asumir sus deudas.

