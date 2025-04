EUDE Business School refuerza su calidad académica con alianzas internacionales de prestigio

La formación académica superior atraviesa una etapa de transformación impulsada por la globalización, generando un contexto en el que las alianzas internacionales se vuelven esenciales. EUDE Business School ha consolidado una red de alianzas estratégicas a nivel mundial que fortalecen su oferta educativa y refuerzan su posicionamiento como institución de referencia en el ámbito académico internacional.

Actualmente, EUDE mantiene más de 120 convenios con universidades, escuelas de negocios e instituciones públicas y privadas en todo el mundo. Estos acuerdos no solo permiten el intercambio de buenas prácticas, sino que también garantizan que sus programas se alineen con estándares globales de calidad.

Entre sus programas y acciones destacan los acuerdos de becas con gobiernos e instituciones públicas y los convenios con instituciones y empresas internacionales para la capacitación de profesionales. Por otro lado, cabe destacar las semanas internacionales en España, los programas inmersivos de desarrollo directivo (PDDI) en el campus de EUDE en Madrid.

Becas internacionales para fomentar el talento global Entre las acciones más destacadas se encuentran los convenios de becas con gobiernos e instituciones públicas, destinados a democratizar el acceso a una formación de excelencia. Por ejemplo, el pasado 9 de abril, EUDE anunció junto a la Ministra de la Juventud de Paraguay, Salma Agüero, el lanzamiento de 500 becas de hasta el 90% para jóvenes paraguayos, como parte de una iniciativa que busca fortalecer la capacitación de líderes emergentes en América Latina.

Estas ayudas se enmarcan dentro del compromiso de EUDE con la educación inclusiva y de alto impacto, alineada con los planes de desarrollo nacionales e internacionales en materia de empleabilidad y emprendimiento.

Convenios con empresas internacionales EUDE Business School se ha posicionado como referente a nivel internacional en formación especializada para profesionales. La Escuela Europea de Dirección y Empresa mantiene numerosos convenios con compañías de diversos sectores estratégicos, tanto en Europa como en América Latina, que buscan capacitar a su talento interno a través de programas diseñados a medida.

Dichas formaciones están especializadas en función del sector empresarial y las necesidades concretas de cada compañía. El amplio abanico de áreas de máster de EUDE —que incluye programas en MBA, Recursos Humanos, Marketing, Comercio Internacional, Medioambiente, Finanzas, Logística, Business Intelligence o Transformación Digital, entre otros— permite una personalización curricular orientada a resultados y al desarrollo de competencias prácticas.

Gracias a su enfoque flexible y su capacidad de adaptación a los retos actuales del mercado, EUDE se convierte en un socio estratégico para las organizaciones que apuestan por la formación continua y la mejora del desempeño profesional de sus equipos.

Formación vivencial: semanas internacionales y programas inmersivos Otro pilar clave de la propuesta internacional de EUDE son sus semanas internacionales: semanas formativas con profesionales de empresas u organizaciones internacionales que acuden a Madrid para formarse en áreas específicas y visitar compañías de referencia en sus respectivos sectores. Ejemplo de ello fue la Semana Internacional sobre Inteligencia Artificial 2.0, desarrollada junto a Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes de Colombia), en la que directivos colombianos se capacitaron en las últimas tendencias de IA y exploraron su aplicación práctica en el entorno empresarial europeo.

A esto se suma el Programa de Desarrollo Directivo Internacional (PDDI), una de las iniciativas estrella de EUDE, que combina sesiones presenciales en el campus con visitas técnicas a empresas y talleres ejecutivos. El PDDI está diseñado para alumnos de máster online de EUDE que buscan una actualización estratégica en temas clave como liderazgo, transformación digital y sostenibilidad corporativa, en un entorno multicultural y con una metodología 100% aplicada.

Compromiso con la educación global y la empleabilidad Según Álvaro Dantart, director de Relaciones Internacionales de EUDE Business School, “la internacionalización de la formación ya no es una opción, sino una necesidad. En EUDE trabajamos cada día para construir puentes entre la educación y el entorno profesional global. Nuestras alianzas con gobiernos, universidades y empresas no solo fortalecen la calidad de nuestros programas, sino que permiten a los alumnos vivir una experiencia académica transformadora con impacto real en su carrera”.

Gracias a este enfoque, EUDE Business School no solo ofrece formación, sino una experiencia educativa integral y global, que prepara a sus estudiantes para liderar proyectos y equipos en cualquier parte del mundo. Su compromiso con la innovación, la excelencia y la proyección internacional la posiciona como una de las instituciones referentes en el ámbito del posgrado en Europa y América Latina.