​Carrère, Murakami, Saint-Exupéry y Stephen King, nombres propios de los nuevos documentales literarios de Filmin

Filmin prepara de nuevo los marcapáginas anticipándose a la celebración, en toda España, del Día del Libro (Sant Jordi en Catalunya) el próximo 23 de abril. La plataforma incluye en su catálogo el canal Filmin Books, dedicado a películas y documentales relacionados con la literatura, y tiene listos trece nuevos documentales de estreno en nuestro país que lo nutrirán de nuevas y apasionantes historias alrededor de novelas y escritores de éxito.

Entre estas novedades destacan títulos como "Carrère, el escritor y el asesino", en el que Camille Juza regresa a "El adversario" para recordar de qué modo la novela de Emmanuel Carrère, publicada en 2000 por Anagrama en España, anticipó los códigos del true-crime, género que tiene enganchado a miles de espectadores en la era de las plataformas. En "Murakami: De Underground a 1Q84", Claire Laborey regresa al atentado con gas sarín en el metro de Tokio en 1995 para analizar cómo esta tragedia impactó en la vida de Haruki Murakami, que escribiría al respecto dos obras: el ensayo "Underground" y la novela "1Q84". Dorothée Lachaud dirige "Los Saint-Exupéry", documental que mediante recortes, notas y fotografías reconstruye el romance inmortal entre el legendario autor de "El principito" Antoine de Saint-Exupéry y su mujer Consuelo. Y en "King on Screen", Daphné Baiwir analiza las más de 80 películas y series que en todo el mundo han adaptado alguna obra del maestro del terror, Stephen King.

El resto de títulos de esta nueva hornada de documentales que llegan a Filmin Books arrojan luz sobre la vida y obra de celebridades como el periodista Julio Camba ("Julio Camba. El hombre que no quería ser nada"); el escritor francés Georges Perec ("Perec. El hombre que se negó a olvidar"); la poeta Nikki Giovanni ("Nikki Giovanni, viaje a Marte"); la activista y profesora de filosofía Angela Davis ("Free Angela Davis"); el poeta Gabriel Ferrater ("In Memoriam Biel"); el escritor gallego Suso De Toro ("Suso. Fóra de lugar"); o el poeta peruano César Vallejo ("De todas las cosas que se han de saber"). La colección se completa con el cortometraje "Millás & Arsuaga: el pasado siempre te alcanza", en el que Juan José Millás y Juan Luis Arsuaga conversan sobre la evolución, la conciencia y el libre albedrío; y "Cortázar & Antín: Cartas Iluminadas" sobre la relación epistolar entre Julio Cortázar y el cineasta argentino Manuel Antín. A todos ellos se sumará el estreno, el 25 de abril, de "Limónov", la película de Kirill Serebrénnikov que adapta la conocida novela homónima de Emmanuel Carrère.

LOS NUEVOS DOCUMENTALES DE FILMIN BOOKS:

"Carrère, el escritor y el asesino", de Camille Juza (17 de abril)

"Murakami: De Underground a 1Q84", de Claire Laborey (18 de abril)

"Los Saint-Exupéry", de Dorothée Lachaud (17 de abril)

"King on Screen", de Daphné Baiwir (18 de abril)

"Julio Camba. El hombre que no quería ser nada", de Aser Álvarez (17 de abril)

"Perec. El hombre que se negó a olvidar", de Pierre Lane (18 de abril)

"Nikki Giovanni, viaje a Marte", de Joe Brewster y Michèle Stephenson (17 de abril)

"Free Angela Davis", de Shola Lynch (17 de abril)

"In Memoriam Biel", de Santi Suárez Baldrís (18 de abril)

"Suso. Fóra de lugar", de Alberto Sacido (17 de abril)

"Millás y Arsuaga: el pasado siempre te alcanza", de Marta Huertas Abad y Leto García Roy (17 de abril)

"De todas las cosas que se han de saber", de Sofía Velasquez (23 de abril)

"Cortázar & Antín: Cartas Iluminadas", de Cinthia Rajschmir (23 de abril)

FILMIN EN LA FERIA DEL LIBRO DE MADRID 2025:

Como en los últimos dos años, Filmin estará presente en la próxima Feria del Libro de Madrid, los días 31 de mayo y 1 de junio. En nuestro stand, los asistentes podrán charlar con parte del equipo de Filmin, así como conocer las películas predilectas de sus autores favoritos.