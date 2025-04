La Asociación Española de Consumidores alerta de un fraude que utiliza la imagen de la actriz Salma Hayek

Hasta la Asociación Española de Consumidores ha llegado una alerta de fraude que en esta ocasión utiliza la imagen pública de la actriz Salma Hayek.

Imagen de Europa Press

Los ciudadanos reciben correos electrónicos en los que se dice que la actriz les va a ayudar a cambiar sus vidas desde un punto de vista económico. Así, se señala que “los usuarios están delirando acerca de cómo la aplicación les ha ayudado a ganar miles de dólares con el mínimo esfuerzo, independientemente de su experiencia en el comercio”.

Y a continuación se señala que “el concepto es sencillo: tras registrarse, los usuarios depositan una cantidad inicial, como 250 dólares, en su cuenta. La aplicación utiliza estos fondos para ejecutar operaciones en tiempo real, analizando miles de indicadores de mercado para comprar y vender acciones, divisas o bonos en los momentos más rentables. La IA se encarga de todo el trabajo pesado, haciendo que operar sea tan fácil como pulsar un par de veces el teléfono”.

Desde la Asociación Española de Consumidores insisten en que no se haga caso a este tipo de correos electrónicos y se use el sentido común al no contestarlos.

Además, piden que se denuncie por parte de los ciudadanos cualquier correo electrónico similara través de la dirección consultas@consumoenpositivo.es, lo que sirve para que puedan alertar a la ciudadanía.