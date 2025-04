El Hospital Quirónsalud Bizkaia y la Fundación Quirónsalud celebran el encuentro 'Juntos hacemos más' con asociaciones de pacientes de Bizkaia 

La jornada ha servido para abrir un foro de escucha y colaboración centrada en mejorar la experiencia del paciente desde el diálogo con quienes mejor conocen sus necesidades: las asociaciones Entre los temas abordados han destacado la importancia de extender el acompañamiento más allá del alta médica, la necesidad de una mayor visibilidad para determinadas patologías, y la voluntad común de construir sinergias duraderas entre el hospital y el tercer sector.

El Hospital Quirónsalud Bizkaia y la Fundación Quirónsalud han organizado hoy un primer encuentro, bajo el título "Juntos hacemos más", en la sede del hospital, consistente en una jornada de trabajo colaborativo con todas las asociaciones de pacientes de Bizkaia dispuestas a participar en esta nueva línea de colaboración, que busca poner el foco en cómo transformar la atención sanitaria escuchando y compartiendo, desde la base, las prioridades reales de los pacientes y familias, con un único objetivo, poner al paciente en el centro de la organización hospitalaria, para brindarle la colaboración que las asociaciones de pacientes puedan ofrecerles.

Este espacio de diálogo ha reunido a varias entidades y asociaciones de Bizkaia, como la Asociación Contra el Cáncer de Bizkaia, ALCER Bizkaia, EMAN ESKUA, ADELA Bizkaia, ENDOEUSKADI, Retina Bizkaia Begisare, ASEBIER y AMAC, etc. Todas ellas han participado activamente en una mesa de diálogo donde se han compartido experiencias, inquietudes y propuestas concretas de actuación a corto plazo, que permitan construir una atención sanitaria más humana, cercana y conectada con la realidad social de los pacientes de Bizkaia.

El encuentro ha contado con la asistencia de Teresa Álvarez, directora de responsabilidad social corporativa y gerente de la Fundación Quirónsalud; Mónica Martínez, responsable de responsabilidad social corporativa y Proyectos de la Fundación Quirónsalud; así como el equipo de dirección del Hospital Quirónsalud Bizkaia: Manu Díaz de Corcuera, director gerente; Sara Díaz, directora de experiencia del paciente; Irune Cachorro, directora médica e Inmaculada Amenós, directora de enfermería.

Con este primer encuentro, el Hospital Quirónsalud Bizkaia desea intensificar su apuesta por un modelo asistencial en el que el paciente esté verdaderamente en el centro desde el punto de vista clínico y humano, cuidando también del aspecto emocional y social del paciente y su entorno.

Manu Díaz de Corcuera, director gerente del Hospital Quirónsalud Bizkaia "queremos promover una relación colaborativa basada en la confianza entre nuestros profesionales y pacientes, basada en la empatía, generando credibilidad y ofreciendo la mejor experiencia para nuestros pacientes". Además, señaló que "el modelo sanitario en el que estamos trabajando se basa en ponernos en la piel de cada paciente y es lo que estamos trasladando al día a día de nuestros hospitales. Se basa por encima de todo en el trato humano, porque ante todo atendemos personas, no pacientes". Y agregó sobre estos encuentros con asociaciones de pacientes que tienen el "objetivo de estrechar relaciones y buscar la manera de colaborar. Para nosotros es clave el diálogo para iniciar un camino juntos".

En este sentido, Sara Díaz, directora de Experiencia del Paciente del Hospital Quirónsalud Bizkaia afirmó que "nuestra mirada desde Experiencia del Paciente es ver más allá del caso clínico, ver a la persona. Trabajamos sobre los espacios, sobre los procesos, para lograr mayor eficiencia y grado de seguridad y agilidad para acceder al servicio. Pero sobre todo trabajamos sobre las personas, tanto internamente sobre nuestros profesionales y el trato que dan a la persona; como sobre el paciente, al que escuchamos midiendo no solamente el grado de satisfacción por el servicio de salud recibido, sino que además medimos el grado de emoción que ha sentido el paciente, porque para nosotros es relevante no sólo el caso clínico, sino cómo se ha sentido el paciente con nosotros". Y agregó "buscamos transformar la experiencia del paciente con todo lo que estamos haciendo".

Una estrategia de salud centrada en la experiencia del paciente

La creación de este entorno colaborativo se enmarca en la estrategia asistencial del grupo Quirónsalud, que apuesta por incluir la experiencia del paciente como parte esencial del modelo de atención. Estudios recientes avalan que una mejor experiencia del paciente no solo mejora su bienestar, sino que puede tener un impacto positivo en su calidad de vida e incluso en su supervivencia.

Teresa Álvarez resaltó la importancia de poner a las personas en el centro, refiriéndose no solo a los pacientes, sino también a los profesionales, algo en lo que se está trabajando. Destacó distintas iniciativas de la Fundación Quirónsalud para construir una sociedad más sana, promoviendo hábitos saludables y dando soporte a pacientes y familias, apoyando y sirviendo de enlace con el mundo de la investigación y la docencia, la acción social y el voluntariado. Puso en valor que los pacientes valoran especialmente "la información, porque pueden tardar, a veces, hasta tres años en encontrar como organizarse ante determinadas enfermedades que condicionan su vida, porque no saben dónde acudir, o cómo pueden mejorar su momento vital y la parte emocional". Para ello, "estamos creando desde el Portal del Paciente y los 55 hospitales del grupo, un espacio de cuidados para los pacientes y sus familias" dentro del proyecto Comunidad de Cuidadoras. El objetivo es "dar visibilidad a las asociaciones, entidades y colectivos para poner el foco en la salud" y generar un nexo para que los pacientes y sus familias lleguen a las asociaciones de forma ágil.

Además, la directora de la Fundación Quirónsalud ha presentado el Proyecto de Voluntariado corporativo dirigido a los más de 60.000 profesionales del grupo para que puedan colaborar "en cualquiera de nuestros proyectos nacionales e internacionales, a través de la Fundación Recover, entre otras.

Durante la jornada, representantes del Hospital Quirónsalud Bizkaia y de la Fundación Quirónsalud han compartido los principales proyectos en marcha en materia de humanización, experiencia del paciente y responsabilidad social, como punto de partida para futuras colaboraciones con las asociaciones, como dejó de manifiesto la responsable de proyectos de la Fundación Quirónsalud, Mónica Martínez.

De la escucha a la acción: un modelo de atención que evoluciona

Uno de los espacios clave del encuentro ha sido la mesa de diálogo "De decir a transformar: el reto de cambiar realidades", donde las asociaciones han conocido los proyectos presentados por el hospital y han aportado ideas sobre cómo hacerlos más efectivos desde su experiencia directa con los pacientes.

Inmaculada Amenos, directora de Enfermería del Hospital Quirónsalud Bizkaia, ha presentado el proyecto Hope, un nuevo modelo asistencial del grupo Quirónsalud, "que busca un nuevo modelo asistencial de hospital de día, evitando vueltas innecesarias al paciente por diferentes servicios del centro, buscando facilitar su atención en el menor tiempo y con la mayor comodidad".

Irune Cachorro, directora médica del Hospital Quirónsalud Bizkaia, llamó la atención de los representantes de las asociaciones de pacientes de Bizkaia que han acudido a este primer encuentro al explicar que, "con este encuentro queremos compartiros nuestra innovación en el modelo de atención al paciente, a través de un plan de comunicación y adecuación terapéutica, teniendo en cuenta las particularidades de cada paciente a través de la definición de trayectorias asistenciales, ya definidas en nuestro sistema informático, que nos ayuda a que independientemente de por donde accede el paciente al sistema, garanticemos que siempre vamos a ofrecerle la atención correcta, las pruebas necesarias y que también le vamos a ahorrar viajes y consultas innecesarias".

Como conclusión, entre los temas abordados han destacado la importancia de extender el acompañamiento más allá del alta médica, la necesidad de una mayor visibilidad para determinadas patologías, y la voluntad común de construir sinergias duraderas entre el hospital y las asociaciones de pacientes de Bizkaia.