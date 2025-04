FSIE Madrid rechaza el calendario escolar 2025/26 por vulnerar el convenio colectivo

FSIE Madrid ha votado en contra de la orden que regula el calendario escolar 2025/26 para los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid, al considerar que "no respeta los límites del convenio colectivo ni garantiza una distribución equitativa de la carga lectiva" Tal y como afirma el Sindicato Independiente de Enseñanza y Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad madrileña, "el calendario aprobado contempla 181 días lectivos, lo que se traduce en aproximadamente 905 horas lectivas, una cifra que supera con creces el máximo anual de 850 horas estipulado en el convenio del sector". Esta situación "vulnera los derechos laborales del profesorado y traslada a las direcciones escolares una responsabilidad improcedente: encajar un calendario oficial que no se ajusta al marco normativo vigente", aseguran.

Desde FSIE Madrid proponen reducir los días lectivos, "lo que permitiría adecuarse al límite legal sin generar sobrecargas organizativas ni tensiones en la planificación docente".

En este sentido, el sindicado muestra su "disconformidad con el punto 5.2.2 de la orden, que únicamente reconoce como día no lectivo para las Escuelas Infantiles el 7 de enero", por lo que exigen que "se establezcan desde el inicio más jornadas no lectivas—como ya se hizo en la Orden 1952/2023— para facilitar una planificación adecuada en estos centros".

Además, FSIE Madrid reitera la necesidad de:

Incluir expresamente la etapa de Secundaria en el apartado correspondiente a la jornada de mañana durante septiembre y junio.

Sustituir el término "jornada intensiva" por "jornada de mañana" para garantizar la aplicación coherente en centros sostenidos con fondos públicos.

Aclarar la diferencia entre los puntos 6.3 (centros públicos) y 7 (centros concertados) para evitar ambigüedades interpretativas. Finalmente, el sindicato madrileño alerta de que "el calendario aprobado provoca un reparto desequilibrado de la carga lectiva entre trimestres, especialmente en el segundo y el tercero, lo que dificulta tanto la planificación pedagógica como la conciliación familiar".

Desde FSIE Madrid aseguran que seguirán defendiendo los derechos del profesorado y reclamando una normativa justa, coherente con el convenio colectivo y adaptada a la realidad educativa de los centros.