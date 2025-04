Párkinson, la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en España

La enfermedad de Parkinson, un trastorno neurológico progresivo caracterizado por la degeneración de neuronas en áreas del cerebro que controlan el movimiento, continúa siendo una gran preocupación en España. Actualmente, afecta a aproximadamente 150.000 personas en nuestro país, con 10.000 casos nuevos diagnosticados cada año.



Esta patología no se limita únicamente a los ancianos; aunque es más común en personas mayores de 60 años, un significativo 15% de los casos diagnosticados corresponde a individuos menores de 50 años. Esto subraya la importancia de reconocer que el párkinson puede afectar a cualquier grupo de edad, desafiando la percepción común de que es una enfermedad exclusiva de la tercera edad.

Los síntomas del párkinson son principalmente motores, como el temblor característico, la rigidez y la lentitud de movimientos. Sin embargo, los síntomas no motores, como la depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño, también son prevalentes y pueden preceder a los síntomas motores en hasta el 40% de los casos. Estos aspectos resaltan la complejidad del diagnóstico y manejo de la enfermedad, donde un enfoque integral y personalizado es crucial.

El deterioro cognitivo es otra faceta devastadora de esta enfermedad, afectando significativamente la calidad de vida de los pacientes y de su entorno familiar a medida que progresa la condición. Las dificultades con la atención, la planificación y la memoria pueden evolucionar hacia una demencia en etapas avanzadas, complicando aún más el tratamiento y cuidado necesarios.



El 11 de abril se celebra el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson, una fecha escogida en honor a James Parkinson, el neurólogo británico que primero describió la enfermedad en 1817. Este día no solo sirve para aumentar la conciencia sobre el párkinson, sino también para fomentar la investigación y mejorar los recursos disponibles para quienes viven con esta condición.

El creciente número de personas afectadas por la enfermedad de Parkinson, impulsado en parte por el envejecimiento de la población, plantea un desafío para los sistemas de salud pública y subraya la necesidad de estrategias preventivas eficaces y accesibles. A medida que la ciencia avanza, la esperanza es que las nuevas terapias y mejores prácticas diagnósticas continúen mejorando la calidad de vida de los pacientes y ofrezcan un camino hacia una cura y mejores opciones de tratamiento para todos los pacientes.