Salud Laboral refuerza sus servicios de fisioterapia y psicología para empresas tras la DANA de Valencia

La gestión del bienestar laboral cobra especial relevancia en contextos de emergencia climática. Situaciones como la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana hace casi medio año han evidenciado el papel estratégico de servicios como la fisioterapia para empresas dentro de los planes de respuesta empresarial. Más allá del impacto estructural o económico, fenómenos de este tipo generan sobrecarga física y afectación emocional en los equipos humanos, lo que exige actuaciones integrales por parte de las organizaciones.

En este contexto, numerosas compañías asentadas en los municipios afectados pusieron en marcha medidas orientadas a preservar la salud física y mental de sus empleados. Entre las iniciativas destacadas, los servicios prestados por Saludlaboral.es han permitido articular respuestas específicas con resultados sostenibles a medio plazo.

Protección física en tareas esenciales tras la emergencia Durante los días posteriores a la DANA, muchas empresas optaron por mantener su actividad operativa asignando a sus empleados funciones de limpieza y reorganización de espacios. Estas labores, esenciales en la recuperación inmediata, implicaban una carga física significativa y un riesgo elevado de lesiones musculares. Para mitigar estos efectos, se incorporaron servicios de fisioterapia para empresas sin limitaciones, de acceso gratuito y cobertura plena para el personal.

Esta decisión no solo protegió la salud musculoesquelética de los trabajadores, sino que también contribuyó a la continuidad operativa en un momento especialmente delicado. La acción preventiva permitió reducir el absentismo, favorecer la recuperación y minimizar las consecuencias físicas del esfuerzo sostenido, integrando la fisioterapia como un recurso estructural dentro del entorno laboral.

Atención psicológica individual y planes de prevención emocional El impacto de la catástrofe no se limitó al plano físico. La pérdida de bienes personales, el estrés asociado a la situación y, en los casos más graves, el fallecimiento de personas cercanas, hicieron necesario el acompañamiento emocional. En este sentido, diversas empresas incorporaron psicólogos para empresas, facilitando sesiones individuales, tanto presenciales como en formato online, y diseñando planes grupales orientados a prevenir efectos traumáticos prolongados.

Estas medidas, en muchos casos, han sido incorporadas de forma permanente tras comprobar la buena acogida entre los empleados y los efectos positivos en la estabilidad emocional del entorno laboral. La experiencia desarrollada por Saludlaboral.es demuestra que apostar por el bienestar desde una perspectiva integral repercute directamente en la sostenibilidad, el rendimiento y el compromiso de las plantillas. La integración de estos servicios evidencia que el cuidado de las personas no solo es una obligación ética, sino también una estrategia eficaz de gestión empresarial.