Clases de inglés online para toda la familia con el sello educativo de La Casita de Inglés

La formación lingüística a distancia ha ganado protagonismo en los últimos años gracias a su flexibilidad y a la posibilidad de adaptar los contenidos a las necesidades del alumnado. En este escenario, La Casita de Inglés refuerza su oferta de clases de inglés online, orientadas a distintos perfiles familiares y profesionales.

Con una metodología basada en el juego y la creatividad, y con profesorado nativo, se ofrecen programas personalizados que cubren todas las edades. Las propuestas incluyen clases de inglés online para niños, clases de inglés online para adultos y hasta clases de inglés para empresas, permitiendo una experiencia formativa variada, dinámica y de calidad.

La digitalización ha dejado de ser una alternativa para convertirse en una vía eficaz para mejorar la competencia lingüística, favoreciendo una enseñanza natural, contextualizada y sostenida en el tiempo.

Metodología online adaptada a cada etapa de la vida Las clases de inglés online ofrecidas por La Casita de Inglés trasladan al entorno digital el modelo educativo que ha definido su trayectoria. El programa se ofrece en formato particular o grupal, con horarios ajustables a las necesidades familiares.

Las modalidades disponibles incluyen sesiones one to one, grupos reducidos de hasta cinco alumnos o clases para hermanos del mismo nivel. Esta variedad facilita un entorno pedagógico centrado en el alumno.

El método propio de la entidad, basado en el juego y el refuerzo positivo, se mantiene íntegro en las clases online. Las actividades incluyen canciones, cuentos, trabalenguas, retos lingüísticos y dinámicas de vocabulario. Todo ello está orientado a reforzar la gramática y fomentar la expresión oral.

El equipo docente, formado por profesionales nativos, asegura una correcta pronunciación y una exposición natural al idioma desde las primeras etapas del aprendizaje.

Clases de inglés online para niños: formatos flexibles y contenidos creativos La propuesta para el público infantil contempla clases de inglés online para niños de entre 4 y 12 años, con tres formatos principales: One to One Kids, Grupal Kids y Siblings. En cada caso, se adapta el contenido a una temática semanal, con el objetivo de introducir vocabulario y estructuras gramaticales mediante el juego.

Los precios oscilan entre 31 € y 122 € mensuales, sin costes adicionales por matrícula o materiales. Las clases duran 25 minutos y pueden realizarse una o dos veces por semana. Esta duración breve y segmentada facilita la concentración y compatibilidad con otras actividades.

El enfoque "Fun, Native & Creative" se articula en sesiones altamente participativas. El número reducido de alumnos permite al docente ajustar el ritmo y responder a las necesidades individuales de cada grupo, favoreciendo un entorno motivador y enriquecedor.

Clases de inglés online para adultos y formación para el entorno profesional La oferta de clases de inglés online para adultos se centra en sesiones individuales, con posibilidad de combinar contenidos de inglés conversacional y business English. Esta fórmula facilita la mejora de la fluidez en contextos cotidianos y profesionales.

Los participantes pueden optar por clases de 30 minutos, una o dos veces por semana, en horarios a convenir. Esta organización responde a la necesidad de compatibilizar la formación con responsabilidades laborales y personales. El temario es flexible, e incluye desde temas culturales y sociales hasta preparación de presentaciones, entrevistas y redacción en inglés.

Complementariamente, las clases de inglés para empresas proporcionan formación a medida para profesionales. Estas sesiones se enfocan en habilidades de comunicación empresarial como negociación, redacción técnica o participación en reuniones internacionales. El aprendizaje se articula con casos reales, adaptados al sector y perfil del equipo.

Recursos didácticos, niveles y preparación de exámenes Todos los programas están alineados con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), desde Pre-A1 hasta B2. Los adolescentes disponen de itinerarios específicos que incluyen clases individuales de 50 o 100 minutos semanales, con un enfoque dirigido a la preparación de exámenes oficiales como los de Cambridge.

La propuesta metodológica integra recursos como juegos temáticos, vídeos, actividades creativas, debates y ejercicios de escucha activa. Esta estructura promueve el aprendizaje significativo y refuerza tanto la comprensión como la producción oral y escrita.

Los contenidos se actualizan regularmente para mantener la relevancia de los temas abordados, y se adaptan a los intereses del alumnado para favorecer la implicación activa. Todo ello dentro de una dinámica pedagógica que prioriza la interacción constante y el uso real del idioma.

Formación integral más allá de la pantalla: talleres presenciales y campamentos Junto a su plataforma digital, La Casita de Inglés mantiene una red de centros presenciales (en Chamberí, Salamanca, Alcobendas, Leganes, Getafe, Vallecas, Sant Cugat del Vallès, entre otros) que imparten clases extraescolares a partir de los tres años. Estos talleres siguen el modelo Home Circle, que combina manualidades, teatro, cocina, movimiento y juegos de mesa para reforzar el vocabulario y la gramática mediante el juego.

Durante los periodos vacacionales, se organizan campamentos urbanos y residenciales con actividades inmersivas en inglés. Estos entornos, diseñados por edades y niveles, incluyen deportes, dinámicas en grupo y actividades culturales. La convivencia con profesorado nativo permite consolidar lo aprendido en el aula de manera intensiva, en un contexto natural y estimulante.