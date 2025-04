Perú hacia un futuro hídrico sostenible; Aquafides y MH Consulting lideran el cambio

El uso eficiente del agua se ha convertido en un factor estratégico para las empresas que buscan mejorar su competitividad y optimizar sus costos operativos. En este contexto, Aquafides, una de las certificadoras de huella hídrica con mayor proyección internacional, ha firmado un acuerdo estratégico con MH Consulting, firma peruana especializada en consultoría empresarial.

Este convenio marca un antes y un después en la gestión del agua en Perú, pues permite a las empresas acceder a un modelo de certificación que no solo mejora su eficiencia hídrica, sino que también reduce significativamente la contaminación y los costos asociados al tratamiento de aguas. Con MH Consulting como socio estratégico, Aquafides expande su presencia en un mercado clave, ofreciendo a las empresas peruanas la oportunidad de adelantarse a las tendencias globales en sostenibilidad y eficiencia operativa.

La certificación de huella hídrica: un modelo de ahorro y rentabilidad Las empresas que han dado el paso hacia la certificación han logrado reducir su consumo de agua de manera significativa, generando un impacto directo en sus costos operativos. Pero el beneficio va más allá del ahorro inmediato: la certificación también contribuye a disminuir la contaminación hídrica, lo que representa un alivio tanto para las empresas privadas como para el sector público.

Para las empresas privadas, menos gasto en consumo de agua y tratamiento de residuos hídricos.

Para el sector público, una reducción en los costos de depuración, lo que libera recursos para inversiones en infraestructura y otros sectores estratégicos.

Al optimizar el uso del agua y reducir la carga contaminante en los vertidos industriales, las empresas certificadas no solo cumplen con regulaciones más estrictas, sino que también mejoran su imagen y fortalecen su posición en el mercado.

Una nueva economía circular impulsada por la certificación Más allá del ahorro y la eficiencia, la certificación de huella hídrica está transformando la manera en que las empresas hacen negocios. Una de las premisas clave de este modelo es que las empresas certificadas trabajan preferentemente con otras que también cuentan con la certificación, generando un ecosistema empresarial basado en la eficiencia y la sostenibilidad.

Este enfoque de economía circular tiene múltiples ventajas:

Mayor competitividad: Las empresas certificadas son preferidas en licitaciones y contratos con grandes corporaciones e inversionistas.

Reducción de riesgos: Cumplir con estándares de eficiencia hídrica minimiza sanciones y costos imprevistos asociados a problemas ambientales.

Acceso a mercados internacionales: En sectores como la agroindustria, la minería y la manufactura, contar con certificaciones reconocidas es clave para operar en mercados globales.

Perú, un mercado con alto potencial para la certificación de huella hídrica El acuerdo entre Aquafides y MH Consulting llega en un momento clave para el mercado peruano. Con sectores estratégicos que dependen intensamente del agua, como la agricultura, la minería y la industria alimentaria, el país está en una fase de transición hacia un modelo de gestión más eficiente y responsable.

Las empresas que ya han certificado su huella hídrica han logrado:

Reducciones de hasta un 30% en su consumo de agua.

Disminución de costos operativos asociados al uso y tratamiento del agua.

Mejor posicionamiento en mercados nacionales e internacionales.

Las compañías que anticipan estas tendencias no solo garantizan su sostenibilidad operativa, sino que también se consolidan como referentes en sus sectores. Certificarse no es un gasto, sino una inversión con retorno asegurado, que genera ahorro, reduce riesgos y abre nuevas oportunidades comerciales.

El momento de certificarse es ahora El mundo empresarial está evolucionando, y aquellas empresas que lideran el cambio son las que garantizan su éxito a largo plazo. La alianza entre Aquafides y MH Consulting pone al alcance de las empresas peruanas una herramienta poderosa para mejorar su eficiencia, reducir sus costos y fortalecer su reputación.

La pregunta ya no es si las empresas deben certificarse, si no cuándo lo harán. Y la respuesta es clara: el momento es ahora.