Nicky Jam abre su gira europea en Pamplona como protagonista estrella del Universa Festival

El Universa Festival nace con la visión de consolidarse como un referente dentro de la escena urbana, y su debut no escatima en ambición ni calidad El verano se anticipa en Pamplona con el nacimiento del Universa Festival, un nuevo encuentro musical que llenará de ritmo y energía el Navarra Arena el viernes 13 de junio, a partir de las 18:30 horas.

La primera edición del festival contará con la participación estelar de Nicky Jam, pionero del género urbano, cantautor, actor y emprendedor con una carrera que ha marcado generaciones. Reconocido mundialmente por éxitos como El Perdón, Travesuras y X, Nicky llega a España para inaugurar su Sunshine Tour por Europa, con un espectáculo inolvidable que recorrerá sus grandes temas y mostrará lo más reciente de su repertorio.

El Universa Festival nace con la visión de consolidarse como un referente dentro de la escena urbana, y su debut no escatima en ambición ni calidad. Además de Nicky Jam, el evento contará con los reconocidos DJ’s nacionales Antxón Saez y Mikel Sevillano, y se esperan próximas confirmaciones de uno o dos artistas adicionales.

Nicky Jam se encuentra presentando su más reciente proyecto discográfico, el EP Sunshine, lanzado en febrero de 2025. El trabajo incluye siete temas que fusionan el reguetón clásico con sonidos frescos como afro beats y electrónica. Su sencillo principal, Dile A Él, ya se perfila como un nuevo himno del género.

Desde sus inicios en los años 90 hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del movimiento urbano a nivel global, Nicky Jam ha sido pieza clave en la evolución del reguetón. Nacido como Nick Rivera Caminero en Lawrence, Massachusetts, y de raíces puertorriqueñas y dominicanas, se trasladó a Puerto Rico a los 10 años, donde dio sus primeros pasos en la música. A los 14 lanzó su primer disco, Distinto a los Demás (1995), y poco después formó el icónico dúo Los Cangris junto a Daddy Yankee.

Tras un periodo difícil, Nicky renació artísticamente en Medellín, Colombia, donde encontró un nuevo estilo melódico y una renovada conexión con su público. Desde entonces, su trayectoria ha sido imparable, con discos como Fénix (2017) e Íntimo (2019), además de incursiones exitosas en el cine y la televisión, incluyendo su participación en películas como xXx: Return of Xander Cage (2017), Bad Boys for Life (2020), y su serie autobiográfica en Netflix, Nicky Jam: El Ganador.

Entradas y preventa exclusiva

Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 10 de abril, con una preventa exclusiva los días anteriores (del 7 al 9 de abril) a través del registro en la web https://dowylo.typeform.com/Nickyjam

Los precios comienzan desde 35 euros, con diferentes opciones según la ubicación seleccionada. Las entradas también podrán adquirirse a través del canal oficial del Navarra Arena (www.navarrarena.com), en la taquilla de Baluarte y en el Punto de Venta e Información de NICDO en La Morea.

Para más información y novedades, se recomienda seguir las redes sociales oficiales de Navarra Arena y @inearmusicglobal, donde se anunciarán sorpresas en los próximos días.

El Universa Festival promete una jornada vibrante, cargada del mejor flow latino y una producción a la altura de uno de los grandes nombres de la música urbana global.