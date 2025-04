Curso AVSEC obligatorio para trabajar en zonas restringidas de aeropuertos en España

El acceso a las zonas restringidas de un aeropuerto está limitado a personal autorizado que ha superado una formación específica: el curso AVSEC. Este certificado es fundamental para garantizar la seguridad en el entorno aeroportuario. En este artículo te contamos en qué consiste, quién lo necesita y cómo obtenerlo.

¿Qué es exactamente la formación AVSEC y por qué es tan importante? El curso AVSEC oficial (Aviation Security) no es solo un trámite burocrático más. Se trata de una formación crucial que garantiza que todo el personal que opera en zonas sensibles de los aeropuertos conoce y sabe aplicar los protocolos de seguridad fundamentales para proteger tanto a pasajeros como a trabajadores.

"La seguridad aeroportuaria no admite improvisaciones. Cada persona que accede a zonas restringidas debe estar perfectamente preparada para identificar situaciones de riesgo y actuar conforme a los protocolos establecidos", explica Carlos Ortiz, instructor AVSEC con más de 13 años de experiencia en el sector aeronáutico.

¿Quién necesita superar la formación AVSEC? La lista es más amplia de lo que muchos imaginan. No solo afecta al personal de vuelo o de control, sino a prácticamente cualquier profesional cuyo trabajo se desarrolle dentro del aeropuerto:

Personal de limpieza y mantenimiento

Trabajadores de tiendas, restaurantes y cafeterías

Empleados de empresas de handling

Técnicos de construcción y reformas

Personal de logística y distribución

Profesionales de servicios auxiliares

En pocas palabras: cualquier trabajador que deba acceder a Zonas Restringidas de Seguridad (ZRS) de cualquier aeropuerto gestionado por AENA, necesita este certificado. Sin él, simplemente no podrían acceder al puesto de trabajo.

Formación AVSEC oficial Conscientes de la importancia de este requisito y de lo crítico que puede ser conseguirlo a tiempo, especialmente en momentos de alta contratación, la formación AVSEC ha evolucionado para adaptarse a las necesidades reales de empresas y trabajadores.

Ahora es posible obtener este certificado a través de cursos online oficiales, disponibles 24/7 desde cualquier dispositivo. Esta modalidad permite:

Evitar desplazamientos innecesarios

Formar a nuevos empleados inmediatamente tras su contratación

Completar la formación al ritmo del alumno

Obtener el certificado oficial en tiempo récord

Esta flexibilidad resulta especialmente valiosa para empresas que acaban de ganar licitaciones o que necesitan reforzar sus plantillas durante temporadas de alta demanda.

¿Qué incluye la formación AVSEC 11.2.6? El curso avsec 11.2.6 incluye contenidos esenciales sobre seguridad aeroportuaria, adaptados a la normativa vigente. Tras completar los módulos y superar una evaluación tipo test, se obtiene el certificado oficial reconocido por AESA, válido en todos los aeropuertos de AENA. Este documento no solo cumple un requisito legal, sino que garantiza los estándares de seguridad en la aviación española.

La importancia del certificado avsec en el sector aeroportuario Contar con el certificado AVSEC a tiempo puede ser determinante para empresas que operan en aeropuertos españoles. Este requisito formativo, exigido por las autoridades aeroportuarias, es fundamental para acceder a las zonas restringidas y poder desempeñar adecuadamente las funciones laborales en el entorno aeroportuario, asegurando tanto la operatividad como la seguridad de las instalaciones.