´Brindo por la vida´; Lola Ligero Coronel eleva la poesía como refugio, desafío y celebración.

CÍRCULO ROJO.- Desde la intimidad de la reflexión hasta el clamor por la diferencia, la escritora Lola Ligero Coronel firma un poemario que irrumpe con fuerza en la escena literaria contemporánea. “Brindo por la vida” (Editorial Círculo Rojo) es más que una obra de poesía: es una declaración de intenciones, un brindis por la resiliencia, el amor, la memoria y la autenticidad.

Lola Ligero comenzó su andadura literaria hace nueve años, entre cursos de creación y diarios personales. Durante el confinamiento, entre la soledad del encierro y el eco de sus pensamientos, decidió que había llegado el momento de dar voz a sus poemas y publicar su primera obra. El resultado es un volumen rebosante de humanidad, sensibilidad y coraje: un poemario vitalista que invita a celebrar la vida incluso en sus grietas más oscuras.

En “Brindo por la vida”, la autora abre un espacio poético donde conviven el amor, la pérdida, la esperanza, el silencio y la reivindicación de la libertad personal. Sus versos, impregnados de experiencias propias, se alejan de lo rebuscado para transmitir emociones complejas con una claridad que conmueve. “Lo que más destaco de mi libro es poder transmitir sentimientos y emociones complicadas de forma sencilla”, afirma Ligero, consciente de que el poder de la palabra reside en su capacidad de conectar con el lector.

A lo largo de ocho secciones –o brindis– el poemario ofrece una travesía por los paisajes emocionales del ser humano: el amor, el viaje interior, el desamor, los sueños y la voz de quienes se atreven a ser diferentes. Una copa alzada, como símbolo ritual, recorre sus páginas: una llamada a brindar por lo vivido y lo por venir.

La crítica cultural ha comenzado a valorar la obra no solo por su sensibilidad, sino por su firme defensa de la autenticidad. El prólogo, escrito con erudición, ubica la copa –metáfora central del libro– como recipiente de lo sagrado, del rito compartido, de la vida celebrada en comunidad. En palabras de Ligero: “Va dirigido a todo el mundo, pero especialmente para aquellos que tuvieron el valor de ser diferentes”.

“Brindo por la vida” está disponible desde diciembre de 2024 bajo el sello de Editorial Círculo Rojo. Es una lectura necesaria para quienes buscan en la poesía una forma de resistencia y de belleza, para quienes creen que la palabra puede aún conmover, sanar y transformar.

Este poemario no se impone: se ofrece. Y en su ofrecimiento, abre una conversación íntima y poderosa con sus lectores. Las opiniones que ya comienzan a circular entre los primeros lectores hablan de lágrimas, de inspiración, de renacer. Porque “Brindo por la vida” no se lee: se vive.

SINOPSIS

Nunca dependeré de ti,

mis emociones son libres.

Primero buscaré mi calma interior,

seré yo misma en cada momento difícil que deba afrontar.

No te necesito para cubrir mis necesidades,

ni estaré presente en las tuyas.

Después caminaré contigo más allá del tiempo, del espacio…

Y nos prenderemos fuego en una mirada, en una sonrisa,

en un «te quiero».

Que mi libertad sea la tuya, y mi vida, en ti, para siempre.

AUTORA

Lola Ligero Coronel (La Palma del Condado, Huelva, 1952) es una profesional con una larga trayectoria en el ámbito de la salud. Durante más de cuarenta años, desempeñó su trabajo en el sistema de sanidad pública de España.

Además de su prolongada carrera en el ámbito de la salud, Lola ha cultivado su pasión por la escritura a lo largo de los años. Inició su incursión en la escritura participando en cursos de creación literaria. En la actualidad, mantiene una vida activa, compaginando su interés por la escritura creativa con la práctica de técnicas orientales, específicamente el tai chi y el chi kung.

Asimismo, Lola ha colaborado como autora en una antología poética que se encuentra en proceso de publicación, demostrando su habilidad para plasmar sus pensamientos y emociones a través de la palabra escrita.

Su sólida formación y experiencia en el campo de la enfermería, junto con su dedicación a la escritura y otras disciplinas como técnicas orientales, reflejan un compromiso constante con el aprendizaje y la expresión creativa.