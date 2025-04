Robert Downey Jr. cumple 60 y lo celebra con nuevos proyectos cinematográficos

Este 4 de abril, Robert Downey Jr., uno de los actores más influyentes de Hollywood, celebra su 60 aniversario. Nacido en Manhattan, Nueva York, Downey es ampliamente reconocido en la industria del cine con una carrera que abarca más de cinco décadas.

Robert Downey Jr en las Aventuras del Doctor Dolittle - Foto de: Universal - Europa Press



Desde sus inicios en el cine a los cinco años en la película Pound dirigida por su padre, Robert Downey Sr., el actor demostró un talento natural para la actuación. A lo largo de los años 80, comenzó a destacar con papeles en películas como Golpe al sueño americano y The Pick-up Artist, pero fue su interpretación de Charlie Chaplin en la película de 1992 Chaplin la que le valió una nominación al Oscar y solidificó su estatus como un actor sólido.

Sin embargo, no todo fue fácil para Downey. Su carrera se vio inmersa en múltiples desafíos debido a problemas de adicción que lo llevaron a enfrentarse a arrestos y a períodos de rehabilitación durante los años 90 y principios de los 2000. Esta época y sus circunstancias consiguieron desestabilizar al actor hasta el punto de verse obligado a dejar la serie Ally McBeal.

El cambio significativo vino en 2008, cuando Downey fue elegido para interpretar a Tony Stark en Iron Man, marcando un punto de inflexión. Este papel no solo revitalizó su carrera, sino que también ayudó a lanzar el Universo Cinematográfico de Marvel, convirtiéndose en una de las franquicias más exitosas de la historia del cine. Downey se destacó en este universo, apareciendo en varias películas hasta Vengadores: Endgame en 2019, una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

Más allá de la actuación, Downey ha mostrado su compromiso con varias causas filantrópicas, incluyendo la fundación de The Footprint Coalition para abordar cuestiones ambientales. Además, ha ampliado su legado en Hollywood a través de Team Downey, la compañía de producción que fundó con su esposa Susan Downey.

Premios y reconocimientos

A lo largo de su distinguida carrera, Robert Downey Jr. ha acumulado una impresionante lista de premios y reconocimientos. Sobresale su nominación al Oscar por su representación de Charlie Chaplin en la película Chaplin de 1992, lo que le valió un premio BAFTA a Mejor Actor.

También ha ganado múltiples Globos de Oro, incluyendo Mejor Actor en una Comedia o Musical por su papel en Sherlock Holmes en 2010, así como por su actuación en la serie de televisión Ally McBeal.

En 2024, su habilidad ha sido reconocida con un Oscar por su papel de reparto en Oppenheimer y un Globo de Oro por el mismo papel, lo que subraya su habilidad para dominar una amplia gama de papeles, tanto cómicos como dramáticos.

Estos premios no solo reflejan su talento sino también su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en la industria del entretenimiento a lo largo de décadas.

Robert Downey Jr. durante la 81 edición de los Premios Globo de Oro Foto de: Crash - imageSPACE via ZUMA Press DPA

Sus nuevos proyectos

Robert Downey Jr. tiene varios proyectos emocionantes en camino. Uno de los más destacados es su retorno al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) como el villano Doctor Doom en las películas Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars, programadas para estrenarse el 1 de mayo de 2026 y el 7 de mayo de 2027, respectivamente. Estas películas están actualmente en etapas de pre-producción y desarrollo.

Además, también está involucrado en la adaptación cinematográfica de The Hider, una historia corta de Julianna Baggott, que se encuentra en etapa de pre-producción y será producida junto a su esposa, Susan Downey.

Otro plan interesante del actor es la muy esperada tercera entrega de Sherlock Holmes, que ha estado en desarrollo durante más de una década. Aunque el proyecto se ha enfrentado a retrasos, sigue siendo una prioridad tanto para Downey como para su compañía de producción. Y, por último, también podría aparecer en Los cuatro fantásticos: primeros pasos, que se estrenará en julio de 2025.

Estos proyectos señalan un período emocionante para Robert Downey Jr., con múltiples oportunidades para ver su versatilidad como actor en una variedad de papeles tanto en películas de gran presupuesto como en proyectos más personales.

Sin lugar a dudas, Robert Downey Jr., que hoy celebra su 60 cumpleaños, también tiene mucho más que celebrar: no solo es un actor reconocido por su versatilidad y logros en la pantalla, sino también por su capacidad de superación y transformación.