Xy Marketing insta a prepararse para la nueva ley de datos personales Chile; 18 meses para actuar con ventaja

Faltando exactamente 18 meses para que entre en vigor la nueva ley de datos personales Chile, las organizaciones enfrentan un punto de inflexión crucial para la forma en que acceden, procesan y utilizan información personal con fines comerciales. A partir del 1 de diciembre de 2026, la nueva ley de datos personales en Chile, o Ley 21.719 impondrá regulaciones mucho más estrictas, limitando el uso de datos sin consentimiento explícito y transformando profundamente las prácticas de marketing, prospección y análisis de mercado en el país.

En este escenario, Xy Marketing, firma chilena especializada en Geomarketing, Business Intelligence y Big Data, advierte que el periodo actual es la última oportunidad legal y estratégica para acceder a bases de datos legítimas y utilizarlas de forma intensiva en campañas de ventas, segmentaciones avanzadas y expansión comercial.

Acciones comerciales urgentes: aprovechar el marco actual antes del cambio normativo Actualmente, las empresas aún pueden adquirir bases de datos actualizadas y enriquecidas con información demográfica, territorial y de comportamiento, sin la necesidad de contar con permisos individuales por cada dato utilizado. Esta situación cambiará drásticamente con la implementación de la nueva ley de datos personales Chile, donde será obligatorio obtener consentimiento informado para cada tratamiento de datos personales.

Xy Marketing destaca que este periodo previo a la aplicación total de la ley es clave para que los equipos comerciales maximicen el uso legítimo de datos, consoliden carteras de clientes potenciales, y diseñen estrategias de expansión territorial, todo sustentado en herramientas tecnológicas de análisis predictivo y segmentación precisa.

“La cuenta regresiva ha comenzado y cada mes que pasa es una oportunidad que no volverá. Este es el momento de ejecutar campañas masivas, nutrir CRMs con leads de valor y construir bases de datos propias que puedan ser utilizadas sin restricciones una vez que el nuevo marco entre en vigencia”, señalan desde Xy Marketing.

Ventaja competitiva para quienes actúan hoy El impacto que tendrá la nueva ley de datos personales Chile en la actividad comercial no será menor. Empresas que hoy no prioricen la recopilación y optimización de datos estarán en desventaja competitiva frente a aquellas que ya cuenten con un ecosistema sólido de información legítima y bien estructurada. Las futuras limitaciones legales implicarán una mayor dificultad para acceder a nuevos leads, generar contactos comerciales y personalizar campañas con eficiencia.

Xy Marketing ofrece soluciones integrales para este escenario: bases de datos georreferenciadas, sistemas de segmentación inteligente, herramientas de visualización territorial y soporte para ejecución de campañas de alto impacto. Todo ello con una visión clara: preparar a las empresas chilenas para una transición segura, legal y rentable hacia el nuevo entorno regulado.

El reloj avanza, y el cambio es inevitable. A medida que se acerca la entrada en vigencia de la nueva ley de datos personales Chile, las empresas tienen una decisión estratégica que tomar: adaptarse con anticipación o reaccionar bajo presión. Xy Marketing ya está acompañando a organizaciones que quieren ganar terreno ahora y consolidarse antes del gran giro normativo.