Final de las ‘Golden Visa’ en España: apenas afectará al 0,5% de las compraventas de vivienda y su impacto en los precios será “muy reducido”

Ya no se concederán nuevas ‘Golden Visa’ en España. Este jueves, 3 de abril, se pone fin a la concesión de permisos de residencia a ciudadanos extranjeros que realicen grandes inversiones en nuestro país, que solían centrarse especialmente en el sector inmobiliario. El Gobierno anunció esta norma hace unos meses como parte de un conjunto de medidas destinadas a abordar el problema del acceso a la vivienda, con el fin de reducir la especulación inmobiliaria y, con ello, los precios.

Desde la implementación de estos visados dorados en 2013 hasta finales de 2023, en España se han concedido un total de 14.576 'Golden Visa', según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Además, estas se concedieron mayoritariamente a ciudadanos procedentes de China, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania, Irán, Venezuela y México. Y las principales regiones receptoras de estas inversiones fueron Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia, acumulando el 90% de las autorizaciones.

“La cifra de visados concedidos, sobre todo en los últimos años, es tan baja que su eliminación apenas tendrá efecto en el mercado inmobiliario”, declara Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, que matiza que “aunque impacte más en algunas de las ciudades más tensionadas de España, el problema de la vivienda en estas zonas es que hay una demanda muy superior a la oferta, y eso con la eliminación de las 'Golden Visa' no se soluciona”.

Solo se concedían a un 6% de los compradores extranjeros no residentes

Para poder analizar precisamente cómo afectará la eliminación de las ‘Golden Visa’ al mercado de la vivienda en nuestro país, desde iAhorro calculamos el porcentaje de las compraventas que van asociadas a la concesión de este visado dorado. Para ello, analizamos tanto los datos de compraventas que proporciona el Consejo General del Notariado cada semestre y los últimos publicados por el Ministerio de Vivienda sobre la concesión de visados dorados. De esta manera, si miramos las estadísticas del CGN, vemos que entre un 9 y un 11% del total de compraventas de viviendas ejecutadas en España cada año se corresponden con operaciones realizadas por extranjeros no residentes en nuestro país. Por ejemplo, en 2023 (último año del que ofrece cifras definitivas), este organismo registró un total de 622.820 compraventa de vivienda en España, de las que el 10,04% tenían como titular una persona extranjera y no residente en nuestro país (56.419).

Por otro lado, si extraemos los datos de las estadísticas publicadas por el Ministerio de Vivienda el número de ‘Golden Visa’ concedidas ese año (3.273), vemos que solamente suponen un 5,8% respecto a la cifra de operaciones ejecutadas por extranjeros no residentes y un 0,53% respecto al total de compraventas. Esto, suponiendo que todas las ‘Golden Visa’ concedidas ese año fueran por inversión en vivienda, ya que podrían haberse concedido también por otros motivos.



Y si analizamos los datos de los años anteriores vemos que la concesión de visados dorados a extranjeros para que pudieran obtener la nacionalidad española gracias a sus inversiones fue bastante menor. Entre 2016 y 2021, el porcentaje de ‘Golden Visa’ concedidas en España representó apenas un 0,1% del total de operaciones de compraventa llevadas a cabo cada año en nuestro país y, roza el 2% si solo tenemos en cuenta las compraventas realizadas por extranjeros no residentes.

Las ‘Golden Visa’ no tuvieron la acogida esperada

“Antes de que el Gobierno anunciara la eliminación de las ‘Golden Visa’, su concesión estaba claramente en declive. Cada año se otorgaban menos visados de este tipo y, quienes los lograban, eran a personas muy específicas, con un nivel adquisitivo determinado y que compraban viviendas en zonas también muy concretas de España”, asegura el director de Hipotecas de iAhorro, que agrega que, por este motivo, “la eliminación de este beneficio es una medida sobre todo política, que va a tener un impacto muy reducido tanto en los precios de compraventa de las viviendas como en la reducción de la especulación inmobiliaria”.

Es cierto que, a partir del año 2021 los datos de concesión de visados dorados aumentaron significativamente. No obstante, Simone Colombelli señala como uno de los principales motivos de este auge que, “tras la pandemia, muchos inversores extranjeros buscaron refugio en activos más seguros, como la vivienda”, además de que “el mercado inmobiliario en ciudades como Madrid, Barcelona y la Costa del Sol es muy atractivo para inversores extranjeros debido a su estabilidad, el crecimiento a largo plazo y la calidad de vida que ofrecen estos destinos”.

¿Dejarán de invertir en España los extranjeros no residentes?

Las ‘visas oro’ se concedían como una especie de visado que permitía a todos los extranjeros que compraran una vivienda en España por un importe igual o superior a los 500.000 euros acceder al régimen de residencia, es decir, les permitía acceder a la ciudadanía o residencia española a cambio de realizar una inversión de gran valor. Pero, además de la inversión en inmuebles, también se concedían a aquellos extranjeros que invirtieran, al menos un millón de euros en fondos de inversión, acciones o participaciones de empresas, así como en depósitos bancarios en entidades españolas; a quienes compraran deuda pública española por un valor superior a los dos millones de euros; y a quienes desarrollaran en España un proyecto empresarial considerado y acreditado como de interés general.

Así, si hacemos un cómputo global, vemos cómo esta medida ha beneficiado a muy pocas personas, fundamentalmente de fuera de la UE y de Oriente, que “si les sigue interesando ser ciudadano español buscarán otras formas de conseguir la residencia, esencialmente por descendientes”, agrega el portavoz de iAhorro, que finaliza que “recibir una ‘Golden Visa’ era una forma de aligerar la consecución de la residencia española para todos aquellos ciudadanos extranjeros que hacían una inversión elevada en España. Pero, aunque este beneficio desaparezca, muchos extranjeros seguirán invirtiendo y comprando viviendas en España porque lo que quieren es venir de vacaciones y seguir expandiendo sus negocios en este país”.