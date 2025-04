La muerte explicada a los niños; un cuento para acompañar el proceso de duelo

Hablar de la muerte en el entorno familiar representa un reto emocional considerable, especialmente cuando se trata de explicarlo a los más pequeños. La infancia, caracterizada por una visión singular del mundo, enfrenta con dificultad la comprensión de conceptos abstractos como el fallecimiento. La necesidad de abordar este tema de forma clara y sensible ha llevado a que diversas disciplinas, incluidas la psicología y la literatura infantil, colaboren para ofrecer herramientas que faciliten este proceso.

En este contexto, Editorial Sentir, especializada en libros que abordan emociones y aspectos psicológicos en la infancia, presenta "Los sueños de Ilán", un cuento de Begoña Ibarrola que se posiciona como un recurso esencial para acompañar a niños y niñas en el proceso de duelo.

Un cuento para acompañar el duelo infantil La muerte, aunque inevitable, sigue siendo un tema difícil de abordar, especialmente con los niños. La obra Los sueños de Ilán, editada por Editorial Sentir, surge como un cuento pensado para facilitar la comprensión de este proceso a los más pequeños.

La historia, escrita por Begoña Ibarrola, psicóloga experta en cuidados paliativos pediátricos, permite que los niños expresen sus emociones ante la pérdida, afrontando sentimientos como la tristeza y el duelo desde un enfoque respetuoso y comprensible para su edad.

Este cuento, que carece de un final predeterminado, invita a los niños a imaginar su propio desenlace, creando un espacio para que puedan plasmar sus pensamientos y emociones mediante el texto y la ilustración. Este ejercicio creativo no solo fomenta la expresión emocional, sino que también contribuye a la elaboración de un proceso de duelo saludable.

De este modo, Los sueños de Ilán se convierte en un aliado fundamental para las familias y los profesionales que buscan acompañar a los menores en situaciones de pérdida, facilitando el diálogo sobre la muerte y proporcionando un apoyo emocional valioso.

Editorial Sentir: literatura emocional para abordar la tristeza y el duelo Editorial Sentir nace con el propósito de ofrecer libros que aborden las emociones y los desafíos psicológicos de la infancia, respondiendo a una demanda de familias y profesionales de la educación y la salud. La editorial trabaja con rigor y dedicación para proporcionar herramientas literarias que faciliten la comprensión de situaciones difíciles, como el duelo, contribuyendo al desarrollo emocional de los niños y niñas.

Los sueños de Ilán refleja este compromiso, al ofrecer un cuento que no solo aborda la muerte, sino que también permite a los niños procesar la tristeza y otras emociones vinculadas al duelo. La participación activa de los menores en la creación del final de la historia facilita una conexión emocional con la narrativa, convirtiendo la lectura en un proceso terapéutico.

Gracias al trabajo de Begoña Ibarrola y al enfoque de Editorial Sentir, este cuento se presenta como un recurso esencial para ayudar a los niños a comprender la muerte, expresar sus sentimientos y encontrar consuelo en momentos de pérdida. El trabajo continuo de la editorial en la publicación de libros que abordan las emociones asegura que niños, familias y profesionales cuenten con recursos adecuados para afrontar los desafíos emocionales de la infancia, contribuyendo a un desarrollo psicológico saludable y respetuoso.