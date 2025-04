realme UI 6.0 ya está disponible para las series GT 6 y 12 Pro

Más del 85% de los usuarios ya han actualizado sus dispositivos. realme UI 6.0 continúa llegando a otros modelos vendidos en Europa, incluidos los móviles de las series 12, 11 y C, y se espera que la actualización llegue a todos los dispositivos en los próximos meses realme, la marca de smartphones de mayor crecimiento a nivel mundial, ha completado oficialmente el despliegue de la actualización realme UI 6.0 para los dispositivos de las series GT 6 y 12 Pro. Con más del 85% de los usuarios elegibles ya actualizados, la compañía confirma que la nueva versión ya está disponible para todos los dispositivos de estas gamas. Paralelamente, realme UI 6.0 continúa llegando a otros modelos vendidos en Europa, incluidos los móviles de las series 12, 11 y C, y se espera que la actualización llegue a todos los dispositivos en los próximos meses.

realme UI 6.0 es mucho más que una simple actualización: representa un salto adelante en estilo, rendimiento e inteligencia. Con un nuevo diseño y animaciones y transiciones más pulidas, ofrece una experiencia más completa e intuitiva para el usuario. Además, optimiza los recursos del sistema para acelerar el arranque de las aplicaciones, mejorar la fluidez en la multitarea y reducir los retrasos. Por último, realme UI 6.0 garantiza una gran estabilidad al minimizar los bloqueos y el consumo de batería, asegurando un rendimiento constante incluso en situaciones de uso intensivo.

realme recomienda a los usuarios con modelos compatibles a acceder a los ajustes de su dispositivo para comprobar la disponibilidad de realme UI 6.0 y aprovechar así sus nuevas funciones y optimizaciones.

Sobre realme

realme es una empresa global de tecnología de consumo que ha revolucionado el mercado de los teléfonos inteligentes, haciendo más accesibles las tecnologías de vanguardia. Ofrece una gama de teléfonos inteligentes y dispositivos de tecnología de estilo de vida, que cuentan con especificaciones premium, calidad y diseños que marcan tendencia, especialmente adaptados a los consumidores jóvenes.

Fundada por Sky Li en 2018, realme emergió rápidamente como una de las 5 principales marcas de teléfonos inteligentes en 30 mercados a nivel mundial en solo tres años. La compañía ha expandido su huella a través de múltiples regiones, incluyendo China, el sudeste asiático, el sur de Asia, Europa, Oriente Medio, América Latina y África, acumulando una base global de usuarios de más de 200 millones. El año 2024 marca una importante fase de cambio de marca para realme con su nuevo eslogan, Make it real. Bajo este nuevo espíritu de marca, realme se dedica más que nunca a los usuarios jóvenes, con el objetivo de aportar beneficios reales, claros y tangibles a sus vidas. Para más información, se puede visitar www.realme.com