​"La comedia y el caos: el legado de Andy Kaufman": la belleza de lo inefable

El próximo viernes 11 de abril Filmin estrena, en exclusiva en España, el documental "La comedia y el caos: El legado de Andy Kaufman" ("Thank You Very Much" según su título original) dirigido por el debutante Alex Braverman y producido por los hermanos Safdie ("Good Time"). Se trata del documental más importante hasta la fecha alrededor de la figura del cómico estadounidense Andy Kaufman, especialmente popular a nivel internacional gracias a "Man on the Moon", el biopic que dirigió Milos Forman en 1999 y en el que fue encarnado por Jim Carrey.



Anticipando muchos de los mecanismos del llamado humor incómodo que irrumpiría en la comedia a principios del siglo XXI, Kaufman se convirtió en una de las figuras más inclasificables y chocantes de la televisión estadounidense a finales de los 70 y principios de los 80, desde su temprano debut en el mítico "Saturday Night Live", y especialmente gracias a su papel en la sitcom "Taxi", que le valió dos nominaciones a los Globos de Oro.

El director Alex Braverman afirma que ha visionado centenares de horas de grabaciones originales de Kaufman y que ha tardado siete años en completar este proyecto, por el que el Festival de Venecia le entregó el premio al Mejor Documental sobre Cine en la edición de 2023. Su admiración por el cómico le venía de niño, pues sus propios padres trabajaron con Kaufman en el espectáculo "Andy Kaufman Plays Carnegie Hall", de 1979, un año antes de su nacimiento. "Hay algo en el trabajo de Andy que no se vuelve viejo para mí; cuanto más lo miras, más cerca estás de comprenderlo, pero nunca puedes llegar del todo. La obsesión por Andy solo crece, no disminuye", afirma Braverman.

Una de las reglas que se impuso el director es que en el documental tan solo aparecerían testimonios que conocieron a Kaufman en primera persona. Una gran parte de las grabaciones proceden de un viejo proyecto que intentaron poner en marcha su mejor amigo y guionista Bob Zmuda (al que interpretó Paul Giamatti en "Man on the Moon") y su novia Lynne Margulies (encarnada por Courtney Love en el film de Forman). Ambos aparecen en este documental junto a celebridades como Steve Martin, James L. Brooks o Danny DeVito (protagonista en los 70 de "Taxi" y encargado de dar vida a George Shapiro, manager de Kaufman, en "Man on the Moon") para celebrar la obra de un artista total que se atrevió a todo: peleas de lucha libre contra mujeres de todo el país para demostrar (¿de manera irónica?) la supremacía masculina, lecturas integrales en vivo de la novela "El Gran Gatsby" frente a un público que había acudido a ver un espectáculo de comedia, o la invención de un alter ego odioso, Tony Clifton, un cantante de lounge grosero, fumador y muy irrespetuoso con el público, que realizaba actuaciones absurdas y provocadoras.

Humoristas como Jim Carrey, Maria Bamford, Zach Galifianakis y Tim Heidecker han reconocido la influencia de Kaufman en sus estilos no convencionales y experimentales de hacer comedia. Pero para Braverman, la influencia de Kaufman va más allá: "En el panorama mediático de hoy, cuando miras a los artistas o incluso a los políticos, a menudo existe esta pregunta sobre qué es real y qué no. ¿Estás diciendo algo para conseguir clics y llamar la atención, o realmente lo sientes así? Para mí, Andy fue la primera persona en difuminar esas líneas, y a diferencia de aquellos que hoy o bien se rinden, o se disculpan, o dicen que todo fue una broma, Andy nunca tuvo miedo de ir hasta el final con su material". El director concluye: "Lo que actualmente entendemos como comedia incómoda o troleo proviene hasta cierto punto de Andy Kaufman".