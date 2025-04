Hoy, un taurino de Albal responderá ante el juzgado de Catarroja

El pasado 6 de junio de 2024 presenté una denuncia contra un taurino de Albal, acusándole de delitos leves como amenazas y coacciones, siendo admitida por la jueza, cuyo juicio celebraremos hoy en el juzgado de instrucción 3 de Catarroja, con la misma jueza que investiga la DANA.



El comentario enviado mediante el privado de Instagram deja poco lugar a la interpretación: "'Ye', tú, mal parido, como te vea hoy por la plaza de toros de Albal, te voy a partir la cara, entendido, a ti y a los que vengan. Hale, un saludo, cara culo, mal parido, que tu madre cuando naciste no sabía si eras persona o cerdo".

Dichos comentarios son constitutivos de un delito de coacciones y otro de amenazas como recoge nuestro código penal claramente, pues mediante la intimidación pretende evitar el hecho de que se pudieran convocar protestas durante la temporada taurina o que alguien vaya a grabar como maltratan a los animales, pues las amenazas van contra mí y contra todo un movimiento en defensa de los animales.

El perfil de la persona acusada ya no me aparece en Instagram y ha manifestado públicamente en grupos de Facebook del pueblo que va a negar los hechos y lo cierto es que desconozco si el juzgado tramitó la medida cautelar en la que pedí que inicialmente mediante prueba pericial o policial se comprobara la veracidad de los hechos para que el acusado no pudiera negarlo.

Lo cierto es que por motivos laborales no he podido ir ni un día al juzgado, además de que por fax y por teléfono ha sido imposible contactar, pero el lunes presenté un escrito firmado mediante email solicitando saber si se resolvió la medida cautelar o al menos durante la instrucción se han tomado las medidas oportunas para que la conversación de redes sociales a la que nunca respondí se demuestre.

De no haberse resuelto esto, estaríamos hablando de una vulneración de la tutela judicial efectiva, porque los hechos pueden demostrarse solamente con la prueba que desde el primer día pedí y confío en que se haya resuelto haciendo el juzgado su trabajo para la comprobación de los hechos denunciados.

Resulta curioso que el acusado sea tan valiente para amenazar y no para asumir después las consecuencias diciendo la verdad ante la jueza en lugar de intentar ocultar pruebas.

De no haberse practicado la prueba pericial o policial pediré el aplazamiento del juicio a una fecha temprana en la que no hayan prescrito los hechos, además de que si la vista continuara a pesar de no haber resuelto la petición y se dictara una sentencia absolutoria presentaría un recurso ante la Audiencia provincial de Valencia.

Tras la DANA los juzgados de Catarroja siguen sin funcionar y están trasladados a la Ciudad de la Justicia de Valencia donde se realizará el juicio en el que acuso por dos delitos leves y espero que se sume la fiscalía.

NO ES LA PRIMERA VEZ

En Beniparrell también tuve que poner una denuncia contra un taurino que me amenazó tras reconocerme y la Guardia civil no quiso ni siquiera identificarle, a pesar de que tenía yo todo grabado en un vídeo que vieron e incluso ocurrió delante de un niño al que le inculca la violencia hacia los animales y las personas (el menor es otra víctima y ya hice todo lo posible para que no saliera en el vídeo).

La denuncia, como es lógico, acabó archivada porque las autoridades no quisieron hacer su trabajo, además de las extrañas circunstancias que estancaron un mes la denuncia entre el cuartel de la Guardia Civil de Picassent y el de Silla.

La violencia taurina contra las personas que defendemos a los animales no es algo puntual, pues es más habitual de lo que parece y algunos casos no tenemos más remedio que denunciarlos, luchando también contra las diferentes trabas de la administración.

En 2017, el juzgado de instrucción 1 de Torrent admitió a trámite la denuncia contra otro taurino, aunque fue absuelto del delito de amenazas, a la vez que la sentencia venía a decir que el acusado se explicó de forma difusa.

Al estar en ese momento con escasos recursos y ser obligatorio abogado y procurador para presentar un recurso ante la Audiencia provincial, solicite un abogado del turno de oficio. Esta nueva sentencia confirmaba que los comentarios eran desafortunados e inapropiados, pero que no tenían la suficiente gravedad para dictar una sentencia condenatoria por amenazas.

Aunque cierto es que la justicia no me dio la razón, porque las amenazas supuestamente no eran del todo claras, reconoce en cierto modo lo sucedido y aunque las sentencias fueran absolutorias, hacer comentarios intimidatorios en redes sociales no salió gratis, puesto que las costas se dictaron de oficio al no haber "mala fe" por parte del denunciante y, por lo tanto, el acusado pagó al abogado que contrató para su defensa.

En casos de calumnias o injurias la ley obliga a presentar una demanda de conciliación siendo un trámite obligatorio antes de presentar una querella criminal y ahí también llegué a un acuerdo con un taurino de Paiporta que realizó diferentes difamaciones que reconoció posteriormente la mala intención y rectificó las mismas.

Esta demanda de conciliación también la presenté contra Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar por el Partido Popular que ha realizado diferentes difamaciones contra mi persona durante años por organizar protestas en "su" pueblo contra la tauromaquia callejera, realizando comentarios incluso en redes sociales incitando a que vaya a otro pueblo donde me pueda pasar algo o atentando contra derechos fundamentales como el de organizar una concentración ejerciendo un derecho democrático.

La demanda de conciliación previa a querella criminal contra el alcalde y la teniente Empar recayó en un juzgado de primera instancia de Catarroja, pero fue retirada tras conseguir su objetivo de que el alcalde, al menos, nos permitiera hablar en el pleno municipal tras hacer pública la demanda en la prensa.

TORTURA ANIMAL

En Paiporta la alcaldesa "socialista" Maribel Albalat devolvió la tortura taurina incumpliendo el pacto con Compromís, la misma tortura que también mató a una persona joven en el pueblo siendo 2018. Los eventos taurinos son tortura, suponen un montón de costes directos e indirectos, suponen una normalización de la violencia desde la infancia, generan un montón de molestias al vecindario, suciedad o daños en el mobiliario urbano.

Las últimas estadísticas oficiales muestran que ni el 2% de la ciudadanía asiste a actos taurinos, confirmando el creciente desinterés y rechazo hacia esta arcaica y grotesca actividad.

Lógicamente, no se puede denunciar todo lo que nos llega, pero las personas que utilizan las redes sociales para generar crispación e intentar inculcar la intimidación, deben tener una consecuencia. En el juicio de hoy contra el taurino de Albal se pedirá la condena por los delitos leves de coacciones y amenazas, pues si el juzgado ha hecho su trabajo comprobando la veracidad de ese comentario, el mismo es clarísimo en cuanto a que habla de partirme la cara y otras cuestiones.

Albal es uno de los pueblos más afectados por la DANA, pero la prioridad del equipo de gobierno que encabeza el alcalde Jose Miguel Ferrís (PP) ha sido torturar toros durante la tragedia y durante la recuperación.

Las ansias de poder hicieron que el PP arrebatara la alcaldía al histórico Ramón Marí después de 20 años como alcalde y a pesar de haber vuelto a ganar las elecciones, pero el Partido Popular decidió unirse con VOX y con Avant Albal (partido que ya empieza a tener discrepancias con el alcalde).

“Buscan compulsivamente sensaciones intensas, lo que no es fácil porque tienen un umbral muy alto de estimulación. Estos individuos-en su mayoría hombres entre quince y cuarenta años de edad-, solo pueden experimentar el protagonismo o la sensación de poder narcisista en el contexto de la explotación y el sufrimiento de la víctima, la humillación, el dominio, la tortura (…) carecen de la capacidad de sentir compasión, culpa o remordimiento”, se lee en el ensayo Las semillas de la violencia del psiquiatra sevillano Luis Rojas Marcos.

No me voy a extender mucho más con este tema, pues cualquier persona con sentido común y un mínimo de empatía sabe que los animales son seres sintientes con sus propios intereses, que nada tienen que ver con las diversiones humanas repletas de sadismo.

Lo que sí tengo que decir es que igual que la sociedad rechaza este macabro "evento" destinado a la ruina como demuestran todas las encuestas, puede aplicar ese respeto por las vacas, animales acuáticos, gallinas, cerdos y por todos los animales sin distinción de especies mediante el veganismo, un posicionamiento tan ético como sencillo

Por lo tanto, iré a por todas en este juicio para que las coacciones y amenazas tengan las consecuencias que nuestro código penal señala, pues ya vemos que una persona que ejerce la violencia contra los animales tiene tendencia a hacerlo también con las personas, aunque sin la valentía para después reconocerlo y asumir lo que corresponde legalmente.