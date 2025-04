María Marín Murillo rompe esquemas con una guía audaz sobre relaciones de élite; ´Menos es Más´

Un enfoque exclusivo, directo y práctico sobre cómo atraer, conquistar a personas de alto standing. Una obra que ya genera opiniones en lectores de alto perfil.

CÍRCULO ROJO. - En tiempos donde el amor parece diluirse entre pantallas y banalidades, María Marín Murillo emerge con una propuesta tan elegante como disruptiva. “Menos es Más”, publicada por Editorial Círculo Rojo, no es un manual más sobre relaciones: es una guía de alto nivel que descifra, con precisión quirúrgica y sensibilidad estratégica, cómo construir vínculos auténticos con personas del universo más exclusivo de la sociedad.

Fundadora de Union Love —una agencia matrimonial de élite— y terapeuta especializada en relaciones de alto perfil, María Marín condensa en estas páginas más de una década de experiencia con ejecutivos, empresarios, artistas y líderes del mundo financiero y cultural. La obra, que le llevó alrededor de un año de escritura meticulosa, combina análisis psicológico, estrategias prácticas y reflexiones personales. El resultado: un mapa emocional y conductual para quienes no solo desean acceder a círculos de poder, sino a conquistar el lujo con autenticidad.

“El libro parte de una premisa clara: en las relaciones exclusivas ofrecer menos es conseguir más éxito”, señala la autora. Su enfoque desmonta mitos sobre el amor y el lujo, revelando que quienes viven rodeados de éxito también buscan conexiones reales, respeto por su tiempo y, sobre todo, comprensión profunda de su mundo.

Dirigido a quienes aspiran a establecer vínculos sólidos, en especial con personas de alto estatus, Menos es Más se convierte en una brújula para navegar con elegancia en un mar de exigencias, sutilezas y expectativas. El lector encontrará herramientas prácticas —desde lenguaje corporal hasta estrategias de conversación, pasando por claves de presencia digital y ejercicios de autoestima— diseñadas para elevar su valor percibido en entornos de élite.

Con un estilo cercano y directo, María Marín nos recuerda que la seducción empieza por uno mismo. Su narrativa está impregnada de autenticidad y humor sutil, lo que convierte la lectura en un viaje no solo formativo, sino profundamente inspirador.

SINOPSIS

El éxito, el estatus y la exclusividad definen la vida de muchas personas influyentes, pero, a la hora de encontrar el amor, las reglas cambian. El dinero, el poder y la admiración no garantizan una conexión real. Entonces, ¿cómo se construyen relaciones auténticas en este universo de élite?

En Menos es más, María Marín, la matchmaker de referencia en las relaciones de alto standing y fundadora de Union Love, la agencia matrimonial de élite, revela las claves que nadie había escrito hasta ahora sobre cómo atraer, conquistar y consolidar una relación con una persona de alto nivel.

Tras años asesorando a empresarios, altos ejecutivos y personalidades influyentes, María desglosa las dinámicas reales de la atracción y el compromiso en estos círculos exclusivos. ¿Cómo piensan? ¿Qué buscan en una pareja? ¿Cuáles son los errores que jamás debes cometer?

Este libro es para ti si:

Perteneces a la élite y deseas encontrar a alguien con quien compartir tu éxito sin perder tiempo ni comprometer tu privacidad.

Aspiras a conquistar a una persona de alto estatus y quieres saber cómo desenvolverte con seguridad en su mundo.

Quieres conocer las estrategias reales que utilizan quienes logran atraer y mantener una relación en este universo exclusivo.

Hasta hoy, nadie había escrito sobre esto. Menos es más llena un vacío en el mundo de las relaciones de alto nivel y se convierte en la guía definitiva para quienes buscan el amor en un entorno donde cada detalle cuenta.

AUTORA

María Marín (Madrid), matchmaker de referencia en el mundo de las relaciones de alto nivel, es fundadora y directora de Union Love, una agencia matrimonial de élite especializada en conectar a las personas más influyentes con parejas verdaderamente afines a su estilo de vida exclusivo.

Con una trayectoria impecable y un profundo conocimiento de la mentalidad de quienes han alcanzado el éxito, María es la guía de confianza para empresarios, altos ejecutivos y figuras influyentes que, a pesar de tenerlo todo, buscan el amor sin perder el tiempo ni comprometer su privacidad.

Su método no se basa en suposiciones ni fórmulas genéricas: comprende lo que quieren, lo que necesitan y cómo funcionan las relaciones en este universo selecto.

Al frente de Union Love, ha desarrollado un enfoque único, discreto y altamente efectivo para unir a personas con estándares elevados, garantizando conexiones auténticas y alineadas con su visión de vida. Su agencia no es una más; es la referencia indiscutible para quienes buscan un servicio a la altura de sus expectativas.

En Menos es más, María Marín revela las claves reales para atraer, conquistar y consolidar una relación con una persona de alto nivel, desmontando mitos y ofreciendo estrategias basadas en la realidad de estos círculos.

Un libro imprescindible tanto para quienes ya forman parte de la élite y desean encontrar el amor sin margen de error, como para aquellos que aspiran a entrar en este universo exclusivo.

En 2025, tras años de experiencia trabajando con la élite, María Marín publica Menos es más, la guía definitiva para quienes buscan el amor en círculos de alto nivel.

Este libro marca un antes y un después en el mundo de las relaciones exclusivas. Hasta la fecha, nadie había escrito sobre ello, un nicho completamente vacío que ahora, por primera vez, queda cubierto con la experiencia, el conocimiento y la visión estratégica que exige este nivel.