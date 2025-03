'The Psoriasis Revolution’ muestra a los pacientes los avances en soluciones definitivas para la psoriasis

Se ha celebrado la tercera edición de la reunión ‘The Psoriasis Revolution’, que ha congregado en Madrid a expertos de referencia mundial, pacientes y familiares, así como a ‘caras conocidas’ que han narrado su experiencia con esta enfermedad Aunque no se puede fijar una fecha aproximada, "cada día estamos más cerca de la curación de la psoriasis", una enfermedad que en España padece entre el 2-3% de la población y que no solo plantea problemas estéticos y de calidad de vida, sino que supone una gran incomodidad para el paciente y se asocia con el riesgo de aparición de importantes complicaciones. Sin embargo, como asegura el Dr. Álvaro González Cantero, dermatólogo e investigador dedicado a la psoriasis, "los avances más recientes indican que nos aproximamos cada vez más y de manera más rápida a una solución satisfactoria para la enfermedad"; sin duda, añade, "estamos ante una verdadera revolución, avanzando a un ritmo cada vez mayor".

Sobre los progresos que se han registrado en el último año en este ámbito se ha centrado la tercera edición de la reunión ‘The Psoriasis Revolution’, un encuentro para intercambiar experiencias y vivencias en torno a la psoriasis en un marco educativo y de formación para todos los interesados. Este evento, celebrado en el espacio Bertelsmann de Madrid, ha congregado a expertos de referencia mundial, pacientes y familiares, así como a ‘caras conocidas’ que han narrado su experiencia con esta enfermedad y cómo no les ha impedido triunfar en sus diferentes disciplinas (gastronomía, deporte...). En esta ocasión, se ha contado con las aportaciones, entre otros, del chef Jordi Roca (reconocido recientemente como el mejor pastelero del mundo, y que finalmente participó de forma virtual), así como la atleta paralímpica Sara de Andrés o la influencer científica Esther Gómez (@mienfermerafavorita); estos famosos han seguido la estela de otros muchos que han participado en anteriores ediciones, como los cantantes Manu Tenorio o Soraya, que no han dudado en compartir su experiencia personal con la psoriasis.

Progresos vertiginosos, pero poco conocidos

En la sociedad actual, presidida por las nuevas tecnologías de la comunicación y por la acelerada e inmediata propagación de noticias, resulta especialmente paradójico comprobar como los avances científicos que se están alcanzando en la investigación de la psoriasis van más deprisa que su aplicación clínica y, sobre todo, que su conocimiento por parte de los pacientes y de algunos profesionales.

"La sociedad no ha logrado informarse al mismo ritmo que avanza la ciencia. Por ello, hemos identificado la necesidad, por parte de los pacientes, de acercarles la ciencia, de manera positiva, optimista y accesible, combinando ciencia y entretenimiento", asegura el Dr. González Cantero, que es el creador de este evento y que desarrolla su actividad en el Hospital Universitario Ramón y Cajal y en el Grupo Dermatológico Pedro Jaén. Tal y como añade, "estamos formando una comunidad de pacientes y profesionales de la salud que buscamos soluciones innovadoras para el tratamiento de la psoriasis".

Y es que, según se ha llamado la atención en este foro, muchas personas con psoriasis ‘se habían dado por vencidas’. En muchos casos, explican que "tocaron la puerta del médico hace varios años, cuando no existían estos avances, y no han regresado después, es decir, les dijeron que no había solución para su enfermedad y ya han desistido", ha recordado el Dr. González Cantero. Junto a esto, también se ha destacado en este encuentro como muchos de los mensajes que habitualmente han recibido estos pacientes por parte de los profesionales no han empleado un lenguaje accesible, resultando incomprensibles para muchos. Así, según este experto, "identificamos que hay avances, pero que no llegan a los pacientes. Y de ahí la importancia de comunicarlos, y de hacerlo a través de grandes profesionales, pero también de otros pacientes y de personajes reconocidos socialmente, ya que esto motiva a los pacientes que estaban desanimados, aislados y temerosos de mostrar sus lesiones".

Ciencia y optimismo

La parte científica de la reunión ha estado marcada por las presentaciones efectuadas por expertos de la talla del Dr. Joel Gelfand, referente mundial en psoriasis y que actualmente dirige el Centro de Psoriasis y Fototerapia en la Universidad de Pennsylvania (Filadelfia, EE.UU.), la Dra. Leticia Fernández Friera, fundadora y directora de la Unidad de Cardio-mujer en Atria Clinic, y la Dra. Cristina Macías, reumatóloga en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Entre sus aportaciones, han resaltado ideas básicas que el paciente con psoriasis debe conocer sobre otras especialidades, sobre todo teniendo en cuenta que la psoriasis se relaciona con problemas cardiovasculares y reumatológicos. De hecho, se estima que el 20-30% de las personas con psoriasis podrían desarrollar complicaciones, gran parte de ellas de tipo cardiovascular o reumatológico.

Y es que, aunque las primeras manifestaciones de la psoriasis son dermatológicas, los expertos recalcan la importancia de estar atentos a otros signos o síntomas que pueden alarmar sobre el desarrollo de complicaciones cardiovasculares y/o reumatológicas. En la psoriasis, la piel se inflama (siendo esto lo más evidente y conocido popularmente), pero en muchos pacientes también se produce una inflamación interna que puede afectar a otros órganos, que inicialmente no provoca síntomas pero que con el tiempo puede dar lugar, por ejemplo, a una enfermedad cardiovascular a edades tempranas. Por eso, como ha apuntado el Dr. González Cantero, "a nivel cardiovascular, es fundamental en estos pacientes controlar los factores de riesgo clásicos, como los niveles de colesterol, hipertensión, diabetes…".

Y en cuanto al aspecto reumatológico,hay que indagar sobre los síntomas del paciente, es decir, observar si tiene inflamación en los dedos, si estos síntomas suelen aparecer por la mañana y mejoran a lo largo del día…. Los cuatro síntomas principales de complicaciones reumatológicas de la psoriasis son: la hinchazón de los dedos (o de cualquier otra articulación), dolor en el talón al levantarse, cojera matutina y dolor glúteo alternante, que se siente en el glúteo y puede prolongarse. "Detectar precozmente estos signos ayuda a identificar comorbilidades asociadas a la psoriasis, algo determinante para su prevención y control", según el coordinador de la reunión.

El Dr. Álvaro González Cantero, junto con el Dr. Pedro Jaén, que es jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Ramón y Cajal y Fundador del Grupo Dermatológico Pedro Jaén, ha expuesto las tendencias futuras en la investigación y manejo de la psoriasis. En este sentido, tal y como ha resaltado, "hemos resumido algunos de los hallazgos más sobresalientes que se han dado a conocer en el recientemente celebrado Congreso Americano de Dermatología, donde se ha puesto de relieve la posibilidad de modificar la enfermedad y que esta no represente un inconveniente importante para los pacientes, así como la forma de reducir o mitigar todos los problemas de salud asociados". Desde la perspectiva terapéutica, el futuro podría estar marcado por "el empleo de terapias avanzadas, que incluyen el uso de células mesenquimatosas, es decir, la edición del ARN y su relación con las células CAR-T", ha asegurado el mentor de esta reunión.

Sobre la psoriasis

La psoriasis es una enfermedad dermatológica que cursa con el enrojecimiento, irritación y acumulación de escamas plateadas en la piel; sin embargo, los problemas no se circunscriben a la parte más visible de nuestro organismo. Según las estadísticas, la psoriasis afecta a 1.080.000 personas en el país. La prevalencia de esta enfermedad ha pasado del 1,4% de la población hace 15 años al 2,3% en la actualidad. A lo largo de todo este tiempo, la psoriasis ha pasado de ser considerada una mera afectación cutánea a ser concebida como una enfermedad crónica cuyas implicaciones van mucho más allá de la piel.