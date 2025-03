Semana de crecimiento para el Equipo Kern Pharma

El Equipo Kern Pharma cerró este domingo su participación en la Volta a Catalunya (España, UCI 2.UWT, 24-30/03) desde el podio gracias a Mats Wenzel, quien fue galardonado con el premio Finisher al ciclista más combativo de la carrera. En Francia, Kiko Galván (6º) sumó un meritorio top 10 en La Roue Tourangelle (Francia, UCI 1.1, 30/03) con el equipo mostrándose ofensivo y valiente en los compases finales tratando de romper la llegada masiva.

Mats Wenzel, en el podio como ciclista más combativo de la Volta - (c) SprintCycling



Buscó sus opciones en todos los frentes el Equipo Kern Pharma durante la etapa final en el clásico circuito de Montjuic. Mats Wenzel, bien colocado por el equipo, superó en primer lugar el paso inicial por el alto del Castell de Montjuic para ponerse líder provisional de la clasificación de la montaña. Finalmente, el luxemburgués solo fue superado por Roglic (RBH), a la postre vencedor de la etapa y de la Volta a Catalunya, con el que empató a puntos.

Antes, Diego Uriarte trató de atacar en el tramo inicial de carrera y, ya en el circuito, Iván Cobo se mantuvo con solvencia en el grupo de favoritos para finalizar la etapa en 14ª posición. La mala suerte se cebó de nuevo con Pau Miquel al sufrir una avería al comienzo de la segunda vuelta. El catalán reaccionó rápido y cambió su bicicleta con José Félix Parra, pero más adelante se quedó sin opciones cuando se vio obligado a volver a su bicicleta número uno justo en el momento en el que Roglic (RBH) asestaba el ataque decisivo.

“Aunque nos ha faltado fortuna en algunos momentos decisivos para conseguir estar en la lucha por los triunfos de etapa, el balance de la Volta a Catalunya es positivo. La actitud de los ciclistas y su apoyo mutuo en los diferentes momentos de la carrera es la línea de trabajo que queremos continuar para estar luchando con los mejores”, resume Jon Armendariz, director deportivo del Equipo Kern Pharma.

El bloque del Equipo Kern Pharma desplazado a Francia se mostró ambicioso en el explosivo recorrido de La Roue Tourangelle, marcado por los cortos repechos de los últimos kilómetros. Antonio Soto y Kiko Galván trataron de seleccionar el pelotón para jugarse el triunfo en un grupo reducido. Primero fue el ciclista catalán quien se marchó junto a siete corredores en la côte de Carnaux y, más adelante, el murciano contraatacó en la côte d'Opale, pero ambos movimientos no terminaron de cuajar ante la falta de entendimiento en cabeza y por el empeño de los equipos de los velocistas.

Finalmente, Kiko Galván ocupó el sexto lugar en el sprint, haciendo gala de su excelente capacidad para posicionarse y remontar en los últimos metros. Antonio Soto se vio encerrado en la última curva y tuvo que conformarse con la 16ª plaza en Tours. Este miércoles, nueva oportunidad para el Equipo Kern Pharma en la Paris Camembert (Francia, UCI 1.1, 02/04).

La Roue Tourangelle (Francia, UCI 1.1, 30/03)

Web | Libro de ruta Chinon – Tours | 197km | 13:30h – 18:21h 1. Erlend Blikra (Uno-X Mobility) 4h32’18” 2. Bryan Coquard (Cofidis) m.t 3. Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) m.t … 6. Kiko Galván (Equipo Kern Pharma) m.t 16. Antonio Soto (Equipo Kern Pharma) m.t 88. Hugo Aznar (Equipo Kern Pharma) a 1’19” 102. Ibai Azanza (Equipo Kern Pharma) a 3’50” 103. Miguel Ángel Fernández (Equipo Kern Pharma) m.t Ab. Mikel Retegi

Volta Ciclista a Catalunya (España, UCI 2.UWT, 24-30/03)

Web | Libro de ruta 7ª etapa | Barcelona | 88km | 30/03 | 10:55h – 13:00h 1. Primoz Roglic (Red Bull – Bora – Hansgrohe) 1h58’17” 2. Laurens de Plus (INEOS Grenadiers) a 14” 3. Lennert van Eetvelt (Lotto) m.t … 14. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) a 19" 50. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) a 1’34” 81. Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) a 4’21” 82. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) m.t 102. José Félix Parra (Equipo Kern Pharma) a 6’16” 105. Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) m.t 120. Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) a 8’18”

Clasificación general

1. Primoz Roglic (Red Bull – Bora – Hansgrohe) a 24h46’21” 2. Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) a 28” 3. Enric Mas (Movistar Team) a 53” … 43. Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) a 19’19” 58. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) a 29’26” 59 Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) a 32’19” 61. José Félix Parra (Equipo Kern Pharma) a 33’52” 78. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) a 39’51” 95. Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) a 49’53” 115. Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) a 1h05’’35”