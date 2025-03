Artôla Couture rinde homenaje a la tradición de la costura en su nueva colección de raíces vascas

Vestidos de seda, conjuntos versátiles y detalles exquisitos demuestran una vez más el saber hacer de la firma de Hernani

La nueva propuesta de Artôla Couture aúna elegancia y tradición con diseños que no solo reflejan la excelencia artesanal de la firma, sino que también rinden un emotivo tributo a la naturaleza, a través de una paleta cromática vibrante y tejidos exquisitos.

Bajo el nombre de ‘Loreak’, que en euskera significa ‘flores’, la colección es un canto a la feminidad y a la tradición textil del País Vasco. Inspirada en los paisajes naturales y en los colores primaverales, exhibe una armoniosa combinación de tonos que van del fucsia al azul intenso, pasando por matices más suaves como el verde, el beige y el blanco impoluto. Una diversidad cromática que evoca el renacer de la naturaleza y refuerza la identidad visual de los diseños.

Los estampados florales tienen un papel protagonista y se plasman en vestidos y conjuntos que rezuman frescura y sofisticación. La elección de los tejidos es igualmente destacable: rasos, sedas, mikados y gasas se combinan en piezas que ofrecen una textura rica y variada, pensada para aportar dinamismo, estructura y fluidez.

Vestidos lenceros de organza de seda, conjuntos de dos piezas y creaciones más audaces muestran la versatilidad de la colección, destacando, especialmente, un diseño blanco pensado para novias que buscan una opción no convencional sin renunciar a la sofisticación.

Pero más allá de la estética, esta colección representa un manifiesto de la artesanía y a la confección a medida. Cada prenda es el resultado de un meticuloso trabajo artesanal, en el que la atención al detalle y la calidad de los materiales se convierten en protagonistas, y con las que la firma reivindica el valor del made in Spain y el savoir-faire de la costura tradicional.

‘Loreak’ no es solo una propuesta para esta temporada, sino una oda a la moda entendida como arte. Una narración visual donde la feminidad, la naturaleza y la tradición dialogan en cada costura, y con la que Artôla Couture demuestra que el lujo auténtico reside en la sensibilidad artística y en el respeto por la historia de la moda.

Su presentación en Atelier Couture 2025 marca un hito en la trayectoria de la firma, consolidándola como un referente de elegancia y exclusividad. Un desfile que es todo un espectáculo de belleza, y en el que cada diseño cuenta su propia historia en un lenguaje de color, texturas y pasión por la tradición.