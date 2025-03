Conoce todo lo que un buen masaje lingam puede hacer por ti

Un masaje que se deriva directamente del tantra es el lingam, una práctica que tiene como objetivo principal que quien lo recibe se libere de bloqueos que le impidan disfrutar de su energía sexual a plenitud.

Los masajes eróticos siguen estando muy presentes por todos los beneficios que ofrecen, no solo para potenciar el placer y la sensualidad, sino para contribuir a una mejora en la salud mental y, en consecuencia, la salud física.

Además de impulsar la energía sexual y mejorar las “artes amatorias”, los masajes eróticos reducen el estrés y la ansiedad, aumentan la autoestima y la autoconfianza, mejoran el sistema cardiovascular y circulatorio, además de mejorar el sueño.

Sin duda, un buen masaje erótico es una experiencia que se debe vivir y no solo una vez en la vida, siempre que haya oportunidad, porque son momentos placenteros que complementan la buena vida y la felicidad.

El masaje lingam, un nivel superior de relajación y paz

Entre todos los tipos de masajes que existen hay uno que se ha convertido en uno de los más solicitados y preferidos, el masaje lingam, el cual forma parte del tantrismo o tantra.

Lingam es un término que se origina del sánscrito y significa “varita de luz”. Esto se refería al pene que, en ese contexto muy influenciado por el tantra, era un órgano del cuerpo visto de manera respetuosa y honrosa, una “varita de luz” que se asociaba al placer y la creatividad.

Pero, ¿por qué se llama así este tipo de masaje?, porque el masaje lingam que centra su foco de acción en el pene, los testículos, la próstata, el músculo pubococcígeo, el perineo, el ano, el suelo pélvico y el coxis, aunque sin descuidar otras partes del cuerpo, desplegando un poder curativo y energizante.

De acuerdo con la sabiduría oriental y la filosofía del tantra y del tao, el órgano sexual masculino tiene puntos de reflejo que liberan traumas y tensiones, logrando que el hombre experimente curación.

Obviamente, los genitales son una zona erógena, así como otras del cuerpo que también son estimuladas por masajes eróticos, pero lo que más llama la atención y atrae del masaje lingam es que su objetivo no es precisamente estimular el pene para dar placer al hombre o que llegue al orgasmo, lo que se logra con la masturbación, el fin primario es el autoconocimiento del propio cuerpo como punto de partida para vivir con mayor plenitud.

El masaje lingam también actúa en otras partes del cuerpo, entre estas el abdomen inferior, muslos y cadera y la zona lumbar. El objetivo es liberar tensiones y llegar a un estado completo de relajación.

¿Dónde recibir un buen masaje lingam?

Un buen centro especializado debe contar en su carta de servicios el masaje lingam y sus excelentes resultados solo se podrán dar si su equipo de masajistas está debidamente preparado.

Barcelona se ha convertido en referencia en lo que se refiere a la concentración de los mejores centros de masajes del país, producto de su auge empresarial y turístico. Entre los mejores lugares hay que destacar a Thai Zen, el centro más exclusivo de la ciudad condal y el que ofrece servicios de masajes eróticos de más alta calidad no solo reconocidos en Barcelona, sino en todo el país.

Thai Zen es el centro especializado donde se puede encontrar el mejor masaje lingam en Barcelona, de eso no hay duda. Hay que decir que las masajistas tantra de Thai Zen no solo están muy preparadas para ofrecer esta maravillosa experiencia, sino que, además, son muy bellas y sensuales.

Beneficios del masaje lingam

Como se señaló al inicio, los masajes eróticos son mucho más que el punto de partida para el placer absoluto, sino que también tienen beneficios estrechamente relacionados con el bienestar emocional y la salud física, ventajas que también ofrecen los masajes lingam.

Un masaje lingam es una experiencia extraordinariamente sanadora dirigida a todo hombre, no hay restricción alguna, la que, además de propiciar el despertar sexual, energiza y revitaliza todo el cuerpo.

No es de extrañar que quien recibe masajes lingam con frecuencia se vea rejuvenecido, pues es una técnica que ayuda a equilibrar y armonizar el cuerpo.

La salud mental también se ve muy beneficiada. Un buen masaje lingam puede hacer que la persona libere sus más recónditos y profundos bloqueos emocionales, lo que, a su vez, tiene efectos muy positivos para quienes estén padeciendo algunos problemas con su energía sexual, por ejemplo, impotencia, disfunción eréctil, eyaculación precoz, insensibilidad e hipersensibilidad genital, además de miedos e inseguridades que impiden potencialmente dar placer.

Así como los masajes eróticos en general, el masaje lingam ayudan a disminuir el estrés, aumenta la líbido, mejora la circulación, incrementa la sensibilidad, aumenta la autoestima, ayuda a equilibrar las hormonas, además, al ayudar a tener confianza en sí mismo al reconocer su propio cuerpo, puede conectar mejor con su pareja o futura pareja, a nivel emocional e íntimo.

No es lo mismo que el masaje con final feliz

Al centrarse en parte en la estimulación de la zona genital del hombre, hay quienes confunden el masaje lingam con el masaje con final feliz, pero no es lo mismo.

En países occidentales se ha hecho popular utilizar el nombre de masaje lingam al referirse a los masajes eróticos que incluyen masturbación y realmente el masaje lingam no la incluye. Pensar o creer esto es el reflejo de un total desconocimiento de la filosofía del tantra, su simbolismo y el significado de sus principios.

En el masaje lingam el placer no es el fin principal, sino la vía que lleva a la plenitud del ser, es el camino para llegar al despertar de los sentidos, alcanzando a descubrir el éxtasis en una nueva dimensión, que supera la consciencia y lleva a la persona a experimentar sensaciones extraordinarias de disfrute y gozo místico en su más pura expresión.



No lo dudes más, ya sabes todo lo que el masaje lingam puede hacer por ti, así que es hora de conocerlo y empezar a tener una vida mucho más sana y feliz.