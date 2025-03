Miniland y PAZ Rodríguez presentan Mini Me: una colección de muñecas que promueven la inclusión

Mini Me cuenta con cuatro muñecas, dos de ellas con síndrome de Down, vestidas con prendas de la nueva colección primavera-verano de PAZ Rodríguez. Estas muñecas estarán a la venta en distintos países de Europa, Reino Unido y EEUU y, por la venta de cada unidad, se destinará 1 euro a la Fundación Asindown Miniland, empresa española con más de 60 años de experiencia en juguetes educativos y puericultura de alta calidad, y PAZ Rodríguez, prestigiosa firma gallega de moda infantil fundada en 1970, se unen para lanzar Mini Me, una colección cápsula de muñecas diseñada para visibilizar la diversidad e inclusión infantil.

La colección está compuesta por cuatro muñecas, dos de ellas con síndrome de Down, vestidas con prendas de la nueva temporada primavera-verano 2025 de PAZ Rodríguez, fielmente replicadas en cada modelo. Esta iniciativa refuerza el compromiso de ambas marcas con la representación de la diversidad en el mundo del juego y la moda infantil.

Un compromiso firme en la inclusión

Miniland ha apostado desde sus inicios por la inclusión social a través del juego, fomentando valores de respeto y tolerancia en la infancia. Su línea de muñecas con diversidad funcional incluye modelos con síndrome de Down de diferentes orígenes, con implantes cocleares, vitíligo e incluso con gafas, promoviendo la representación realista y diversa de la sociedad.

Con Mini Me, esta filosofía se refuerza gracias a la colaboración con PAZ Rodríguez, una firma que comparte estos valores y que ha confeccionado con esmero cada uno de los diseños de la colección, garantizando la máxima calidad y autenticidad en cada prenda.

Lanzamiento y apoyo a la inclusión

La colección Mini Me se lanzó el pasado 21 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del síndrome de Down, establecido por la ONU en 2011 para concienciar sobre esta condición y promover la autonomía e independencia de las personas con discapacidad intelectual. Actualmente, en España hay aproximadamente 35.000 personas con síndrome de Down y más de 8 millones en el mundo.

Como parte de esta iniciativa, Miniland y PAZ Rodríguez colaboran con la Fundación Asindown, entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la inclusión plena de las personas con síndrome de Down. Cada unidad vendida de Mini Me contribuirá con 1 euro a la fundación, respaldando sus programas de apoyo e inclusión. Además, todas las muñecas incluirán un folleto sobre el libro Los retratos de Gaby, una historia inspiradora que desafía los mitos sobre el síndrome de Down.

Las muñecas de la colección Mini Me estarán disponibles en las webs de Miniland y PAZ Rodríguez, así como en tiendas propias de la firma gallega y sus corners en El Corte Inglés. Su precio de venta será de 44,90 euros y se podrán complementar con prendas reales para niñas y niños a juego con los muñecos.

Almudena Richart, Marketing Manager de Miniland, destaca: "En Miniland creemos en el poder del juego como herramienta de educación en valores y construcción de un mundo más inclusivo. Durante más de 30 años hemos diseñado muñecas que reflejan la diversidad y estamos orgullosos de seguir avanzando en esta dirección".

Por su parte, Álvaro Toubes, CEO de PAZ Rodríguez, añade: "Nos ilusiona que nuestros diseños formen parte de un proyecto con un impacto social tan positivo. La moda infantil también puede ser un medio para transmitir valores, y esta colaboración con Miniland es un paso importante en ese sentido".

Ambas marcas cuentan con una sólida presencia en mercados internacionales, lo que permitirá que la colección Mini Me llegue a distintos países de Europa, Reino Unido y Estados Unidos. Con ello, se refuerza el compromiso con la inclusión a nivel global, llevando el mensaje de diversidad e igualdad más allá de nuestras fronteras.

Con Mini Me, Miniland y PAZ Rodríguez no solo visten a las muñecas con diseños exclusivos, sino que también las convierten en un símbolo de inclusión, respeto y diversidad para la infancia de todo el mundo.