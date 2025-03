TikTok, Instagram y YouTube se consolidan como motores de compra en las redes sociales

El Social Commerce ya no es una simple extensión del marketing digital, sino un canal de venta directa con un impacto creciente en las estrategias de negocio. Así lo señala el último White Paper de Elogia, "Cómo el Social Commerce está redefiniendo las ventas", que analiza cómo las redes sociales están redefiniendo las compras online y qué tendencias marcarán el sector en 2025.

Según el informe, que recoge datos de IAB y de la operadora de negocios digitales, el 79% de los consumidores buscan información online antes de comprar, y el 45% consulta las redes sociales para informarse sobre productos. Plataformas como TikTok, Instagram y YouTube se consolidan como motores de compra, impulsadas por nuevas funcionalidades como el checkout in-app y el live shopping especialmente relevantes para la Generación Z, que prefiere comprar directamente en redes sociales.

Por otro lado, el mismo informe destaca cómo las redes sociales han evolucionado de ser simples plataformas de awareness a convertirse en canales clave de conversión. Un claro ejemplo de este cambio es Charlotte Tilbury, que logró aumentar sus ventas en un 200% en solo 48 horas gracias a una estrategia de live shopping en TikTok Shop. También en el sector retail, Lidl ha integrado esta plataforma en su estrategia digital, posicionándose como un referente en la adopción del Social Commerce.

Asimismo, el estudio subraya la importancia de herramientas innovadoras dentro de estas plataformas, como el checkout in-app, el live shopping y la integración de IA, que optimizan la conversión. Además, el contenido visual, especialmente el generado por usuarios (UGC), desempeña un papel fundamental en el proceso de compra, al conectar de manera más auténtica con los consumidores. De hecho, algunos estudios revelan que el 90% de los usuarios de redes sociales consume contenido en formato vídeo, lo que ha impulsado el crecimiento del formato Reels en Instagram en un 96% en eficiencia para la interacción entre marcas y usuarios.

“El Social Commerce está redefiniendo la forma en que compramos y tomamos decisiones de compra. En 2025, veremos una integración aún más profunda de las compras directas en plataformas como TikTok, la consolidación de YouTube y el auge de los programas de afiliación. Por ello, toma el control, optimiza la inversión en paid media, usa first-party data y convierte cada touchpoint en revenue”, afirma Patricia Díaz, Elogia Fashion Director, quién también ha participado en la mesa redonda de “TiktokShop desde dentro: ¿futuro o hype?” en uno de los eventos más relevantes del panorama digital, Next Conversion en Madrid, organizada por Marketing4Ecommerce.

2025 un año de innovación y consolidación de las ventas en redes sociales

El 2025 será un año clave para el Social Commerce, con tres ejes principales a seguir de cerca: TikTok a través de Tik Tok Shop, YouTube y los programas de afiliación.

Según el informe de Elogia, TikTok continuará ganando protagonismo como plataforma de conversión directa, combinando compras en vivo, afiliación y recomendaciones algorítmicas basadas en el comportamiento del usuario. YouTube, por su parte, se consolidará como un canal estratégico para el Social Commerce gracias a su apuesta por los vídeos cortos (Shorts), ideales para la promoción de productos, y los formatos largos, donde la publicidad seguirá siendo una herramienta efectiva para la conversión. Finalmente, los programas de afiliación evolucionarán con tecnologías de tracking más avanzadas e incentivos más atractivos para influencers y microinfluencers, impulsando aún más su impacto en las ventas.

A pesar de estas oportunidades, el informe advierte sobre los desafíos que enfrentan las marcas al integrar el Social Commerce en su estrategia global de marketing. No solo deben optimizar su presencia en estas plataformas, sino también identificar y corregir aquellos factores que puedan estar afectando su conversión a ventas.

“El verdadero desafío no es solo la adopción tecnológica, sino la alineación de todas las iniciativas comerciales y de marketing bajo una estrategia de Full Digital Commerce. En Elogia entendemos que para integrar las ventas, estrategias de producto y pricing en un ecosistema coherente para el buyer persona se debe trabajar bajo la personalización, la tecnología y la experiencia del usuario para generar conversión. Por ello, las redes sociales deben entenderse como un canal clave y no funcionar de manera aislada”, concluye Díaz.