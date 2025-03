'¡Ni un capullo más!'; El libro superventas que está revolucionando el mundo del amor y de las citas

Lara Ferreiro, reconocida psicóloga especialista en relaciones de pareja, vuelve a la carga con un nuevo libro: ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta. Está arrasando en ventas en España y fuera de nuestras fronteras, al igual que ya lo hizo de forma magistral con su anterior libro “Adicta a un gilipollas”. Ella sabe de lo que habla.

Lara Ferreiro tras 15 años ejerciendo como psicóloga viendo diariamente desde su consulta de Madrid y online a pacientes que sufren por amor, con “Ni un capullo más” ha diseñado un método pionero en 5 anillos o fases para desengancharte de una relación tóxica, quererte de una vez por todas y encontrar a tu pareja perfecta.

La psicóloga Lara Ferreiro lo tuvo claro, y con solo 22 años, ¡lo dejó todo!, al capullo con el que estaba y los estudios de ingeniería industrial que no la hacían feliz. Se formó para ser psicóloga, su pasión desde niña, para poder ayudar a otras personas a no sufrir en el amor.

La pandemia silenciosa de las relaciones tóxicas y la falta de autoestima El 70% las mujeres han estado o estarán en una relación tóxica al menos una vez en su vida. La adicción emoción es cuando te enganchas a una relación tóxica y no puedes salir. Es como engancharte a las drogas, sabes que te está matando, pero sigues consumiendo esa sustancia o relación tóxica. Y es que, da igual qué tipo de mujer sea, pues hay mujeres guapas, famosas y millonarias como Shakira, Tamara Falcó o Aitana, las adictas emocionales aguantan estar en relaciones tóxicas por miedo a estar solas. ¡Lara les ha enviado su libro a todas ellas!

“Ni un capullo más” se lo están leyendo tanto hombres como mujeres, ya que cualquiera puede caer en una relación tóxica y el libro se lo están regalando de unas amigas a otras. “Capullo” es toda aquella persona que es tóxica, sea hombre o mujer y hace daño a los demás. Y esto no es cuestión de géneros, sino de personas.

Las mujeres más propensas por nuestro cerebro a las relaciones tóxicas Históricamente, el mayor miedo de las mujeres es la soledad, el de los hombres es perder su libertad, ya que el cerebro del paleolítico es machista. El porno ha destrozado a los hombres y Disney a las mujeres, llenándose con creencias tóxicas sobre el amor, por eso el amor tóxico es más adictivo que la cocaína.

Máximos históricos de infidelidad en España Según los estudios de la aplicación de citas para casados infieles, Ashley Madison, España se encuentra en máximos históricos de infidelidad. De los cuales, 8 millones y medio de hombres españoles son infieles, frente a 7 millones y medio de mujeres españolas. Las mujeres españolas se permiten ser infieles porque pueden, ya no hay dependencia económica del marido. También las mujeres están reivindicando sus orgasmos, el 60% las mujeres casadas fingen el orgasmo con su marido, están cansadas de hacerlo, de ahí la infidelidad femenina que vaya en auge. Las mujeres son mucho más astutas y discretas, por lo que, son casi igual de infieles que ellos, pero a las mujeres no se les pilla los cuernos.

¡Tras el amor: ellos salen relajados y nosotras enganchadas! Durante el amor, las mujeres liberamos oxitocina, la hormona del amor, mientras que los hombres generan dopamina, asociada al placer y la relajación. ¿El resultado? Se sale del amor enganchado, y ellos relajados. El feminismo no es acostarse con todos, si se va buscando una relación de pareja. Se repite este patrón de relaciones tóxicas porque se cree en la reinserción del “capullo”, con el tiempo cambiará, pero esto no es Lourdes, de los milagros. Y así, se encadena una mala experiencia con otra.

¡Las aplicaciones de citas, la nueva barra del bar! Los hombres ya no entran a las mujeres en los bares por miedo a que les demandes por acoso sexual. De ahí el éxito de las aplicaciones de citas como Tinder, 6 de cada 10 parejas actuales se han conocido a través de este tipo de aplicaciones de citas. Hay que saber hacer un buen “Casting del Amor”, manejarlas bien y descartar al capullo rápido, antes de intoxicarse de oxitocina, la hormona del amor, y ya volverse sorda y ciega. ¡Se anula el prefrontal la zona lógica! La atracción es importante, pero no hay que dejar la elección de pareja a lo que ponga el tío, analizar si se es compatible.

Antes de encontrar a la pareja ideal, es fundamental aprender a amarse a una misma. ¡Ni un capullo más! No solo es un manual de relaciones, sino una hoja de ruta para el bienestar emocional y la felicidad personal.

