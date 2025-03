Repara tu Deuda Abogados cancela 1.500.214 € en Tenerife (Canarias) con la Ley de Segunda Oportunidad

Hasta 27 nuevos casos en Santa Cruz de Tenerife (Canarias) de exoneración de deuda en las últimas fechas Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de euros de 1,5 millones de euros de deuda (1.500.214 euros) en Santa Cruz de Tenerife (Canarias). Un total de 27 nuevos casos con personas que empiezan una nueva vida financiera gracias a la aplicación de esta herramienta legal en su caso.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias de estas personas exoneradas son las siguientes:

1) Un matrimonio de San Cristóbal de La Laguna ha conseguido cancelar su deuda de 47.470 euros. Tenían una vivienda alquilada que dejó de ser abonada por la inquilina. Iniciaron el procedimiento judicial pero, mientras tanto, no cobraban. Además, ella estuvo durante sin empleo y su madre cayó enferma.

2) En Güímar, una mujer ha quedado exonerada de una deuda de 46.489 euros. Empezó a ayudar económicamente a su familia. Al nacer su hijo, incrementaron los gastos a los que no pudo hacer frente.

3) Por otra parte, en Tacoronte, un matrimonio ya ha sido liberado de un importe pendiente de 38.067 euros tras no poder asumir su sobreendeudamiento.

4) 88.567 euros es la cantidad que debía una mujer. Su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para la compraventa de una vivienda. Durante la convivencia, su expareja solicitó préstamos a nombre de ella. La deudora tan sólo cuenta con una pensión de incapacidad, sin poder trabajar para poder cubrir las necesidades básicas de ella y sus dos hijas.

5) Una mujer con una deuda de 61.303 euros. La deudora tenía trabajos con sueldos muy precarios y que duraban muy poco tiempo. A su vez, el marido no tenía trabajo. Para intentar paliar la falta de ingresos de la unidad familiar, utilizó tarjetas de créditos. Hubo una separación y la imposibilidad de devolver la cantidad requerida.

La Ley de Segunda Oportunidad ayuda a particulares y autónomos a cancelar sus deudas si cumplen una serie de requisitos previos. En líneas generales, el concursado tiene que encontrarse en un estado actual o inminente de insolvencia, no haber sido condenado por delitos de carácter socioeconómico en los diez últimos años y actuar de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

El despacho también está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores. Es por este motivo por el que ofrece a sus clientes el análisis de los contratos que hayan firmado con bancos y entidades financieras. El objetivo es ver si existe cláusulas abusivas para la solicitar la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.