Israel Huerta; 'El email marketing no ha perdido fuerza, ha madurado'

En un entorno digital cada vez más dominado por las redes sociales, el email marketing continúa siendo uno de los canales más eficaces para conectar con la audiencia, fidelizar clientes y generar ventas. Su capacidad de personalización, su control directo y su alto retorno de inversión lo mantienen como una herramienta imprescindible para cualquier negocio con una estrategia digital sólida.

En esta entrevista, el consultor y especialista en automatización Israel Huerta comparte su visión sobre el papel actual del servicio de email marketing, los errores más frecuentes en su implementación y las claves para sacar el máximo partido a este canal.

¿Por qué el email marketing sigue siendo un canal tan potente en plena era de las redes sociales?

El email marketing no ha perdido fuerza, al contrario, ha madurado. A diferencia de las redes sociales, donde se depende de algoritmos cambiantes, el email es un canal directo, personal y que se controla al 100 %. Además, tiene el ROI más alto de todos los canales digitales. ¿Sabías que por cada euro invertido en email marketing se pueden generar hasta 36? Si se sabe segmentar, automatizar y escribir bien, se convierte en una mina de oro.

¿Qué errores suelen cometer los negocios al usar email marketing?

El error más común es usarlo como un megáfono en lugar de como un canal de conversación. Se envían emails genéricos, mal segmentados, sin aportar valor. Otro fallo habitual es no limpiar la base de datos ni medir la entregabilidad, lo que afecta al inbox placement y hace que termines en la carpeta de spam. Por eso, más que enviar mucho, hay que enviar mejor.

¿Qué ventajas tiene automatizar campañas de email marketing frente a enviarlas manualmente?

La automatización permite escalar sin perder personalización. Se pueden crear secuencias inteligentes que se disparan en función del comportamiento del usuario: si compra, si hace clic, si abre un email o incluso si no hace nada. Eso permite enviar el mensaje adecuado en el momento perfecto. Y lo mejor: mientras se duerme, el sistema sigue trabajando.

¿Qué puede esperar un cliente que contrata tus servicios de email marketing?

Lo primero que hago es una auditoría completa: listas, segmentación, copys, entregabilidad, automatizaciones, y a partir de ahí diseñamos una estrategia a medida. Me involucro en cada proyecto como si fuera propio, y siempre con foco en resultados: más ventas, más fidelización y una base de datos limpia y rentable. Trabajo con ActiveCampaign, una herramienta potentísima, y muchos clientes ya la usan conmigo a través de mi sistema PeakMail.

¿Qué le dirías a alguien que todavía no le está sacando partido al email marketing?

Le diría que está dejando dinero encima de la mesa. El email marketing no es solo para vender: también fideliza, educa, humaniza la marca y posiciona como experto. Si se hace bien, cada email puede ser una oportunidad de conexión real con la audiencia. Es el canal donde la atención no se alquila: se gana.

El enfoque de Israel Huerta demuestra que el éxito en el marketing digital no depende solo de tendencias, sino de estrategias consolidadas y bien ejecutadas. Gracias a su servicio de email marketing, muchos negocios han transformado su comunicación en un sistema de alto rendimiento capaz de generar ingresos, fidelizar clientes y construir relaciones duraderas en un entorno cada vez más competitivo.