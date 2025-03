Economía circular y eficiencia energética para una industria sostenible

El auge de la sostenibilidad industrial y la transición hacia la economía circular impulsan cada vez más proyectos que integran eficiencia energética y reutilización de materiales. Estas iniciativas no solo aportan soluciones a la reducción del impacto ambiental, sino que también optimizan el uso de recursos y aumentan la eficiencia en sectores clave. Xavier Palacios, Responsable de Desarrollo de Negocios, Jefe de Proyecto y Gestor Energético, cuenta con más de 20 años de experiencia en ingeniería, energía y más de 25 instalaciones. Durante los últimos 18 años, ha liderado proyectos en sectores residenciales, terciarios, educativos e industriales, con un enfoque especial en reducir el desperdicio energético y aplicar principios de economía circular en sectores como el hotelero, el educativo y el industrial.

Eficiencia energética y recuperación de recursos La implementación de prácticas de eficiencia energética permite a diversas industrias reducir el uso de energía a través de tecnologías avanzadas y sistemas de recuperación de calor residual. Esta gestión eficiente no solo contribuye a un significativo ahorro energético, sino que también refuerza el compromiso con un consumo más responsable de los recursos naturales.

Además, Palacios ha desarrollado competencias en áreas como el suministro de agua, electricidad, climatización, y protección contra incendios, en las que ha impulsado un modelo de consumo que minimiza el desperdicio y optimiza los recursos. Con experiencia en simulación y certificación energética de edificios, así como en proyectos de ICT y domótica, lidera proyectos integrales que abordan cada fase, desde el diseño hasta la ejecución.

Certificaciones en sostenibilidad y economía circular En el marco de la economía circular, la reutilización de materiales y la segunda vida de productos se han consolidado como estrategias clave en industrias comprometidas con la reducción de residuos y la sostenibilidad. Las certificaciones Cradle to Cradle, LEED y BREEAM respaldan los proyectos que cumplen con rigurosos estándares de sostenibilidad, asegurando que cada fase de la producción cumpla con los máximos criterios de ahorro y responsabilidad energética.

Con una sólida formación que incluye un Máster en Eficiencia Energética y Sostenibilidad, Palacios también cuenta con certificaciones relevantes como Certified Energy Manager (CEM) y Certified Measurement & Verification Professional (CMVP), así como con la Certificación Profesional de Experto en Auditorías Energéticas (CP-EAE ENAC) que posteriormente se ha renombrado como la Certificación Profesional de Auditor Jefe.

Estas credenciales garantizan su competencia en áreas clave de eficiencia energética, monitorización y control, telecomunicaciones y energías renovables, lo que facilita la implementación de prácticas sostenibles en proyectos industriales de alto impacto.

El compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética representa una respuesta a la demanda creciente de soluciones que respeten el entorno y maximicen el aprovechamiento de los recursos, promoviendo una industria más consciente y alineada con los principios de la economía circular.