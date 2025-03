Helpers Speakers; Liderazgo y valores en el mundo empresarial

En el competitivo panorama empresarial actual, Helpers Speakers, liderada por Raquel Sánchez Armán y Jesús Ripoll, no solo destaca por su profesionalismo, sino también por los valores que la definen y que impregnan cada aspecto de su actividad. En tiempo récord (y contra viento y "pandemia" como dicen sus fundadores) se ha consolidado como referente en la representación de conferenciantes, presentadores y formadores, además de actividades de team building. En un entorno donde la autenticidad y los valores son más importantes que nunca, Helpers Speakers se erige como un ejemplo de cómo el éxito empresarial puede lograrse sin comprometer la integridad y el propósito.

Compromiso con la excelencia y la ética La ética empresarial es un pilar fundamental para Helpers Speakers. La empresa no solo busca la excelencia en sus servicios, sino que también se compromete con causas solidarias. Por ejemplo, el 10% sus ingresos se destina a la Asociación Española Contra el Cáncer, demostrando que el éxito empresarial puede ir de la mano con la responsabilidad social.

Un enfoque humano y personalizado Helpers Speakers se distingue por su enfoque artesanal y personalizado. En un mundo donde la automatización y los algoritmos dominan, esta empresa apuesta por el trato humano y la empatía. Su lema, "menos bla y más corazón", refleja su compromiso con la autenticidad y la conexión genuina con sus clientes. Este enfoque les permite adaptar los contenidos de sus eventos a las necesidades específicas de cada cliente, garantizando un impacto positivo y duradero.

Liderazgo inspirador Raquel Sánchez Armán y Jesús Ripoll no solo son los fundadores de Helpers Speakers, sino también ejemplos de liderazgo inspirador. Ambos provienen de la alta dirección en multinacionales líderes, y conocen muy bien el terreno que pisan. Raquel, historiadora y experta en storytelling, aporta creatividad y visión estratégica. Por su parte, Jesús, con una amplia trayectoria en el sector retail y el marketing emocional, encarna la experiencia y la innovación. Juntos, han creado una empresa que no solo representa a conferenciantes, sino que también inspira a equipos y organizaciones a alcanzar su máximo potencial. Además, son los creadores de la Escuela de Conferenciantes, para formar a hablar en público a directivos, formadores y profesionales de todo tipo que deseen potenciar sus habilidades comunicativas. Y son autores del superventas "Escuela de Conferenciantes. Cómo convertirte en un speaker de éxito" publicado en la editorial Almuzara.

Helpers Speakers implementa sus iniciativas de responsabilidad social a través de diversas acciones impactantes. Una de las más destacadas es su colaboración con la Diamond Child School, una ONG fundada por Seydu, músico de Sierra Leona y conferenciante representado por Helpers. Este proyecto se centra en proporcionar educación a niños desfavorecidos de Sierra Leona, incluidos antiguos niños soldados y niñas que sufrieron graves dificultades durante la guerra civil. Helpers Speakers apoya esta causa fomentando donaciones, patrocinios y organizando eventos como conferencias y conciertos.no solo proporcionan educación a niños desfavorecidos, sino que también trabajan para combatir la marginación de las niñas y erradicar prácticas como la mutilación genital femenina. Este proyecto incluye el apadrinamiento de profesores, el patrocinio de niños y la organización de eventos solidarios.

Otra de sus colaboraciones es con el pueblo masái, a través de William Kikanae, líder de los masái, al que descubrieron como conferenciante y cuyo proyecto social ADCAM tiene muchos puntos en común con los de Seydu, pero esta vez en el corazón de Kenia. También han formado parte de un proyecto de emprendimiento social en Etiopía.

Quizás la colaboración más visible es con AECC, Helpers destina un 10% los honorarios de sus conferencias a la Asociación Española Contra el Cáncer, subrayando su compromiso con la investigación oncológica y la atención a los pacientes. También colaboraron en una serie solidaria llamada "El Camino Interior", con la participación de destacados ponentes, que se emitió en plataformas como Movistar y TVE durante la pandemia. Gracias a Helpers, colaboraron desinteresadamente perfiles de la talla de Mario Alonso Puig, Pedro García Aguado, Bisila Bokoko, Alejandra Vallejo Nágera, David Meca, Quico Taronjí, Edurne Pasaban...

Helpers Speakers también ha participado en eventos como regatas solidarias, que aúnan actividades de team building con la recaudación de fondos para causas benéficas. Ambos son muy marineros (prueba de ello es el libro "Una empresa redonda. El viaje de Magallanes y Elcano que cambió el mundo", que narra de una forma magistral aquella aventura empresarial que supuso dar la vuelta al mundo por primera vez, analizado con los ojos del presente y en clave de management) También han estado detrás de algún Maratón de Coaching en Las Rozas, ciudad donde residen, evento que reúne a expertos en desarrollo personal de forma solidaria y por supuesto se vuelcan en cualquier emergencia como la tragedia de las inundaciones provocadas por la dana hace unos meses.

Todas estas iniciativas reflejan la dedicación de Helpers Speakers a generar un impacto social positivo, en coherencia con sus valores fundamentales de empatía y responsabilidad.

Hay que ayudarles a ayudar, si se está pensando en organizar un evento, se puede contar con ellos.